تراند اليوم : بث مباشر ارسنال .. بث مباشر ارسنال واستون فيلا HD مشاهدة مباراة ارسنال واستون فيلا بث مباشر مباراة ارسنال واستون فيلا ارسنال مباشر

بث مباشر ارسنال .. بث مباشر ارسنال واستون فيلا HD مشاهدة مباراة ارسنال واستون فيلا بث مباشر مباراة ارسنال واستون فيلا ارسنال مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ضد استون فيلا arsenal vs aston villa اليوم الجمعه في الدوري الانجليزي الممتاز ، يستضيف اليوم فريق ارسنال علي ارضيه ملعبه فريق استون فيلا اليوم الموافق 22 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، وعلي ارضيه ملعب الإمارات سوف يستقبل اليوم ارسنال نظيره استون فيلا في مواجهه الذهاب بين الفريقين لهذا الموسم في الدوري الانجليزي ، واليوم كل فريق سوف يسعي تحقيق نتيجه جيده في مباراه الليله من اجل تحسين مركزه في الدوري ، وسوف تبدا اليوم مباراه ارسنال و استون فيلا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة آرسنال وأستون فيلا

فريق ارسنال هو صاحب الملعب في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الذهاب من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، فريق ارسنال قبل مباراه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم برصيد 11 نقطه وذلك بعد ان خاض 8 مباريات الي الان من جميع مبارياته في الدوري الانجليزي للموسم الحالي ومن خلال هذه المباريات وتمكن ارسنال من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر ايضا في ثلا مباريات قبل مواجهه اليوم ، وتعادل الثاني لفريق ارسنال في الدوري كانت في مباراته الاخيره الذي لعبها يوم الاثنين الماضي في الجوله الثامنه وتعادل ارسنال في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة ارسنال اليوم ضد استون فيلا مشاهدة مباراة أرسنال واستون فيلا بث مباشر ارسنال اليوم الجمعية مشاهدة مباراة ارسنال وأستون فيلا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الإمارات في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز، ويبحث أرسنال في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث بعدما تعثر في أخر مباراتين أمام برايتون وتعادل بدون أهداف ثم تعثر أمام كريستال بالاس وتعادل بهدفين لمثلهم، أرسنال كان على أعتاب الفوز في اللقاء الماضي إلا أن الفريق الضيف ادرك التعادل في الثواني الأخيرة في اللقاء ليفقد الفريق نقطتين من العيار الثقيل، ويأمل أرسنال في لقاء اليوم في تفادي الأخطاء التي ارتكبها في المباريات الماضية من أجل الزحف للأمام في جدول ترتيب الدوري.

يقع أرسنال قبل لقاء اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بعدما شارك الفريق في 8 مباريات واستطاع أن ينتصر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في ثلاث مباريات وأحرز أرسنال 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبيرس - بنجامين وايت - بابلو ماري - كيران تيرني

الوسط: إيميل سميث روي - جرانيت تشاكا – - جابرييل مارتينيلي - ألبرت لوكونجا "سامبي"

الهجوم: نيكولاس بيبي - فولارين بالوغون

وفي المقابل سيبحث أستون فيلا في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث بعدما سقط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بثلاث أهداف مقابل هدفين ليتلقى الفريق الهزيمة الثانية على التوالي بعدما كان قد خسر من توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في الجولة قبل الماضية، أستون فيلا يأمل في لقاء اليوم إلى استعادة التوازن وتحقيق الفوز واضافة النقاط الثلاث لرصيده في جدول تريتب الدوري للزحف للأمام في جدول ترتيب البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة أرسنال وأستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة أرسنال وأستون فيلا عبر موقعنا وbeIN Sports Connect.

يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقطة بعدما لعب الفريق 8 مواجهات في البريميرليج حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر في 4 مباريات وأحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – ماثيو تارجيت

الوسط: مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين - أنور الغازي - بيورن انجلز

الهجوم: إميليانو بوينديا - أشلي يونج