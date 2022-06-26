تراند اليوم : الهيبة الموسم الخامس الحلقة 6 HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٦ HD الهيبة جبل حلقة ٦ HD الهيبة جبل الجزء 5 الحلقة 6 كاملة

بثت منصة شاهد vip مسلسل الهيبة الموسم الخامس الحلقة 6 حصرياً لمشتركيها وتعرض على القنوات الفضائية ام بي سي 1 وام تي في مساء الأحد والتي يبدأ فيها جبل شيخ الجبل شكوكه حول السد المقام بضيعة الهيبة الذي يستخدم في أكبر عمليات تهريب في لبنان للمخدرات والسلاح.

و بعد تنفيذه لانتقامه لمقتل أخيه صخر، يتوجب على جبل الاختيار بين مصيرين أحلاهما مر وهو إما البقاء بالسجن لسنوات طويلة أو البقاء هارباً ومخفياً عن الأنظار داخل الهيبة. في هذه الأثناء، يتصاعد الخلاف بين علي وشاهين.

وفي الأحداث يكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة.

وتعرض قناة ام بي سي 1 الأحد 24/10/2021 مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 6 والتي تشهد أحداثاً مثيرة عقب مواصلة الدرك اللبناني البحث عن جبل شيخ الجبل بعد هربه من السجن في بيروت بعد القبض عليه بتهمة قتل مجموعة أخرى كانت مسئولة عن مقتل أخيه صخر.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى

الحلقة السادسة