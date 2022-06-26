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تراند اليوم : مشاهدة فيلم ريش feathers .. تحميل فيلم ريش المصري feathers مشاهدة فيلم ريش اونلاين

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مشاهدة فيلم ريش feathers ،ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيلم ريش feathers المصري ، والذي أظهر مشاهد مختلفة للفقر في مصر، وجاء بصبغة اجتماعية لا سياسية، وعقب تسريب الفيلم على وسائل التواصل سارعت الجماهير العربية والمصرية إلى مشاهدة فيلم ريش feathers .

وتصدر " مشاهدة فيلم ريش feathers " التريند في مصر والوطن العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء من الفنانين المصرين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيلم الذي جرى تداوله.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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