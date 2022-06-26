تراند اليوم : تعرف على نسبة المسلمين في اوكرانيا؟!

اوكرانيا: الخليج 365

نسبة المسلمين في اوكرانيا ،تعتبر دولة أوكرانيا من الدول الذي قد تتواجد في أوروبا، وقد تتميز الدولة بالحكم الجمهوري بها، وقبلغ مساحتها ما يقارب 603.550كيلو متر، وقد تتواجد بها العديد من المنظمات الدولية المختلفة والذي قد تتمثل في الأمم المتحددة، ومجلس أوروبا، والبنك الدولي، ومؤسسات التمويل، ومركز الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون .

كما وأن دولة أوكرانيا تعتبر من الدول الذي قد تنتشر بها الديانات الغير مسلمة، وقد يبلغ عدد المسلمين بها 6% من مجموع سكانها، وقد تم دخول الدين الاسلامي الى أوكرانيا في النصف الأول من القرن العاشر، بواسطة تبادل العمليات التجارية بين الدول.

هل أوكرانيا بلد مسلم

هل أوكرانيا بلد مسلم، أوكرانيا ليست دولة مسلمة، والإسلام دين أقلية فيها، حيث يشكل المسلمون حوالي 0.9٪ من مجموع السكان وفقًا لمصادر رسمية في الحكومة الأوكرانية، تشكل المنظمات المسيحية الأرثوذكسية حوالي 52 بالمائة من الجماعات الدينية في البلاد. وتمثل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (بطريركية موسكو) النسبة الأكبر من هذه المجموعة، ويتواجد أتباعها في جميع مناطق البلاد باستثناء إيفانو فرانكيفسك ولفيف وترنوبل أوبلاست، وثاني أكبر مجموعة أرثوذكسية هي الأرثوذكسية الأوكرانية. كنيسة بطريركية كييف، حيث يستقر معظم أتباعها في الغرب وبعض المناطق الوسطى، وأصغر الكنائس الأرثوذكسية الثلاث هي الكنيسة الأرثوذكسية وهي أوكرانية مستقلة، ويقيم حوالي 70 في المائة من مؤيديها في الجزء الغربي من البلاد.

عدد المسلمين في أوكرانيا

قدر بعض القادة المسلمين أن هناك مليوني مسلم في أوكرانيا، لكن تقديرات الحكومة ومراكز الأبحاث المستقلة تشير إلى أن عدد المسلمين الموجودين في أوكرانيا لا يزيد عن 500 ألف مسلم، غالبيتهم من تتار القرم، ويقدر عددهم بنحو 300 ألف ويشكلون ثالث أكبر مجموعة عرقية في القرم تتار القرم لديهم مجلس إداري خاص بهم (Crimean Tatar Mejlis) ولغتهم الخاصة (تتار القرم).

ما هو دين الدولة في أوكرانيا

الدين السائد في أوكرانيا، والذي يلتزم به ما يقرب من نصف السكان، هو الأرثوذكسية الشرقية ينتمي معظم أتباع الأرثوذكسية في أوكرانيا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (بطريركية كييف) والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (بطريركية موسكو)، وينتمي عدد صغير من المسيحيين الأرثوذكس إلى الكنيسة الأرثوذكسية. الأوكرانية المستقلة، وفي يناير 2022، تم دمج بطريركية كييف والكنائس المستقلة في هيئة واحدة باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تضم أوكرانيا أيضًا العديد من الأقليات الدينية الأخرى، وتشمل ديانات الأقليات: البروتستانتية والكاثوليكية الرومانية والإسلام (التي يمارسها تتار القرم بشكل رئيسي) واليهودية.

المناطق الإسلامية في أوكرانيا

يشكل المسلمون في أوكرانيا حوالي 0.9 ٪ من إجمالي السكان، اعتبارًا من عام 2016، ويعود تاريخ الإسلام في أوكرانيا إلى القرن الخامس عشر، حيث كان الإسلام السني للمدرسة الحنفي أكبر ديانة غير مسيحية في أوكرانيا، و غالبية الأوكرانيين المسلمون هم من تتار القرم، وتوجد هذه الجماعات في الغالب في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا. اعتبارًا من عام 2012، كان يعيش ما يقرب من 500000 مسلم في أوكرانيا، 300000 منهم من تتار القرم في فبراير 2016، أحصى سعيد إسماعيلوف، مفتي الأمة، مليون مسلم في أوكرانيا.

المنطقة الأوكرانية

تبلغ مساحة أوكرانيا الإجمالية 603628 كيلومترًا مربعًا، وتبلغ الكثافة السكانية حاليًا حوالي 73 شخصًا لكل كيلومتر مربع. أوكرانيا جزء من أوروبا الشرقية، وتشترك في الحدود مع الاتحاد الروسي من الشرق والشمال الشرقي، ومع بيلاروسيا على الحدود الشمالية الغربية، تقع المجر وسلوفاكيا وبولندا إلى الغرب من أوكرانيا، وتتقاسم رومانيا ومولدوفا حدودهما الجنوبية الغربية مع أوكرانيا ؛ يحد بحر آزوف والبحر الأسود أوكرانيا من الجنوب والجنوب الشرقي.

سكان أوكرانيا

يبلغ عدد سكان أوكرانيا الحالي 433010250 اعتبارًا من يوم الجمعة 11 فبراير 2022، وفقًا لمعلومات Worldometer لأحدث البيانات من الأمم المتحدة، ويقدر عدد سكان أوكرانيا في عام 2022 بنحو 4،733،762 نسمة، اعتبارًا من منتصف العام، وفقًا للأمم المتحدة البيانات٪ من إجمالي سكان العالم، وتحتل أوكرانيا المرتبة 35 في قائمة البلدان من حيث عدد السكان، وتبلغ الكثافة السكانية لأوكرانيا 75 لكل كيلومتر مربع (196 شخصًا لكل ميل مربع) ويبلغ متوسط ​​العمر المتوقع في أوكرانيا 41.2 عامًا.