تراند اليوم : برشلونة مباشر .. ماتش برشلونة مباشر مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وفالنسيا بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

مشاهدة مباراة فالنسيا وبرشلونة بث مباشر valencia vs barcelona في الدوري الاسباني، يحل نادي برشلونة ضيفا من امام نظيرة فريق فالنسيا لحساب مواجهة الإياب من الدور الثاني للموسم الحالي من الدوري الاسباني ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب المستايا مستقبل عليه نادي فالنسيا المواجهة من امام نظيرة فريق برشلونة ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الخامسه وربع مساءا بتوقيت مصر.

برشلونة حاليا هو صاحب المركز السادس في جدول الترتيب للموسم الحالي من الدوري الاسباني برصيد 39 نقطة ، بعد ان لعب الفريق 23 مباراة وذلك بعد الفوز في 10 مباريات وقد تعادل في 9 مباريات ، بينما قد خسر في 4 مباريات ، واخر مباراة لعبها برشلونة قبل مواجهة اليوم كانت في الدوري الاسباني لحساب مواجهة الذهاب من دور ال 16 في البطولة لحساب مواجهة الذهاب والتي انتهت من امام نظيرة فريق نابولي.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق فالنسيا المباراة على ملعبه ضمن منافسات الدوري الاسباني ، وفريق فالنسيا قادم لمواجهة اليوم من خسارة خارج ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري الاسباني من امام خصمه فريق الافيس وذلك في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، وحاليا نادي فالنسيا الثاني عشر في جدول الترتيب للموسم الحالي برصيد 30 نقطة بعد ان لعب الفريق 30 مباراة.