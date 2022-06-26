تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. بث مباشر الهلال والنصر يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال والنصر مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر

نستعرض في بث مباشر مباراة النصر والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين في إطار دور الثمانية من عمر المسابقة.

ويدخل أزرق الرياض اللقاء بقيادة مدربه الجديد رامون دياز الذي يواجه مواطنه ميغيل روسو مدرب النصر للمرة التاسعة حيث سبق أن فاز دياز في 4 مواجهات أمام روسو وتعادل مرتين وخسر مرتين.

وكان الهلال تأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه على الرائد في دور الـ16، بنتيجة (2-0)، وسجل الهدفين لوسيانو فييتو وأندري كاريلو، بينما تأهل النصر بالفوز بهدف نظيف من توقيع خالد الغنام أمام الرائد.

تقام المباراة مساء اليوم 21 فبراير 2022 في تمام الساعة 5:25 مساءً بتوقيت مصر، 6:25 مساءً بتوقيت السعودية، 7:25 مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمى: وليد عبدالله.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، فونيس موري، منصور الشمري.

في خط الوسط الارتكاز: أنسيلمو، عبدالله الخيبري.

في خط الوسط المهاجم: أنديرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، جوناثان رودريغيز.

في الهجوم: فينست أبو بكر.

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تشكيل الهلال المتوقع

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط الارتكاز: جوستافو كويلار، سلمان الفرج.

في خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو، موسى ماريجا، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: أوديون إيغالو.