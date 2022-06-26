تراند اليوم : بث مباشر النصر .. بث مباشر النصر والهلال بث مباشر مباراة النصر والهلال يلاشوت

تتوجه الأنظار إلى ديربي الرياض الشهير بين النصر والهلال المقرر انطلاقها في تمام الساعة 18:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في لقاء يحمل الكثير من الأرقام والطموحات بين فريقين يعيشان أوضاعا متشابه إلى حد ما من عدم الاستقرار.

الهلال يعتبر مباراة الليلة بمثابة نهائي مبكر عقبة مهمة لابد أن يتم عمل حساب لها من كل الجوانب بقيادة فنية أرجنتينية لرامون دياز الذي سيجد نفسه أمام اختبار ثان بعد تواجده في الولاية الثانية، حيث تفوق على الشباب في أول اختبار له بخمسة أهداف دونرد، في لقاء ينتظره الملايين من محبي الكرة السعودية.

وتخطى الهلال عقبة نظيره الرائد في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد بتوقيع كل من لوسيانو فييتو والذي رحل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قبل أن يضيف البيروفي أندري كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 75 وهي مواجهة تمكن خلالها من فرض إيقاعه، وتم إلغاء هدف ثالث لفريق الزعيم عن طريق علي هادي آل بليهي من قبل الحكم ساندرو سشارير.

جمهور الهلال يعول على دياز لاستعادة سحر الزعيم

بعد أن أنهى الهلال السعودي مباريات كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات، بهزيمة كارثية من نظيره الأهلي المصري برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث حينها كان المدير الفني للزعيم هو البرتغالي ليوناردو جارديم، وعند العودة من أبو ظبي، اجتمعت الإدارة لتقرر بعدها رحيل البرتغالي والاستعانة بخبرات المدرب الأرجنتيني رامون دياز وهو من المدربين الكبار في الوطن العربي وأمريكا الجنوبية، ويمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب.

أما فريق النصر الذي يقوده فنيا مدرب أرجنتيني آخر صاحب خبرة طويلة في عالم التدريب، وهو ميجيل أنخيل روسو، تفوق على الاتفاق بهدف دون رد بتوقيع خالد عيسى الغنام في دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وستكون مواجهة خاصة بين مدربين من العيار الثقيل، يسعى كل منهما للظهور على أرض الرياض في الديربي الأشهر في المملكة.