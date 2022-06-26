تراند اليوم : برشلونة مباشر .. برشلونة وفالنسيا مباشر برشلونة وفالنسيا بث مباشر

برشلونه مباشر برشلونة وفالنسيا مباشر برشلونة مباشر برشلونة وفالنسيا بث مباشر بث مباشر برشلونة مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن يسعى فريق برشلونة الإسباني لـ كسر عقدة التعادلات التي سيطرت على مبارياته الأخيرة في جميع المسابقات، فقد تعادل البرسا أمام نظيره فريق نابولي، بهدف لكلاً منهما، وذلك ضمن مجريات الدوري الأوروبي، كما تعادل برشلونة كذلك مع نظيره إسبانيول بـ هدفين لكلاً منهما، وذلك ضمن مجريات ديربي كتالونيا "الدوري الإسباني".

ويحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فالنسيا، مساء الغد والموافق 20 فبراير الجاري، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب بالجولة الـ 25 من مباريات الدوري الإسباني بموسمه الحالي، على أن تنطلق أحداث المباراة مع صافرة الحكم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أو في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة أبو ظبي.

أولاً، تشكيل برشلونة :

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أداما تراوري - فيران توريس - جافي