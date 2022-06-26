تراند اليوم : مباراة الهلال مباشر .. مباراة النصر مباشر بث مباشر النصر والهلال بث مباشر مباراة النصر والهلال مشاهدة مبارة النصر اليوم مباشر

يحتضن استاد “مرسول بارك” مواجهة ديربي قوية ومثيرة ستجمع بين النصر والهلال، اليوم الإثنين، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُقام مباراة ديربي الكأس بين النصر والهلال مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة الــ6:25 بتوقيت مكة المكرمة، والـ7:25 بتوقيت أبو ظبي.

ووصل النصر لدور ربع نهائي الكأس عقب فوزه على الاتفاق بهدف نظيف، وفي المقابل تأهل الهلال على حساب الرائد بهدفين دون مقابل.

وسيكون الطرف الفائز من موقعة الديربي بين النصر والهلال على موعد في دور نصف نهائي كأس الملك مع المتأهل من قمة الشباب والأهلي في ربع النهائي.

التشكيلة المتوقعة لمباراة النصر والهلال اليوم

تشكيل النصر

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: منصور الشمري، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي

خط الهجوم: خالد الغنام، فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندرية كاريلو

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا