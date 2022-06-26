تراند اليوم : اكشن مع وليد مباشر .. بث مباشر الدوري مع وليد بث مباشر دوري مع وليد مباشر أكشن مع وليد مباشر الآن

بث مباشر الدوري مع وليد بث مباشر دوري مع وليد مباشر أكشن مع وليد مباشر الآن بث مباشر الدوري مع وليد .. بث مباشر دوري مع وليد مباشر أكشن مع وليد مباشر الآن بث مباشر للدوري مع وليد برنامج وليد الفرج وهو برنامج تلفزيوني يذاع على قناة ام بي سي أكشن متهم بالكرات المستديرة والجولات الرياضية في الملاعب الخضراء المحلية والعالمية عند تحليل الأحداث الرياضية والتعليق عليها ومناقشتها ، ووليد الفرج معروف ليكون من أشهر المتخصصين الرياضيين ، يشاهد جميع عشاق الرياضة وكرة القدم من المملكة العربية السعودية وخارجها برامجه ، وهو يشارك حاليًا في برنامج رياضي جديد ، ويتساءل الكثيرون متى سيكون في الجديد. سيقدم برنامج وليد الفرج عام 2021.

برنامج وليد الفراج الجديد

وليد الفرج مذيع من المملكة العربية السعودية ، من مواليد 15 أكتوبر 1969 ، صحفي وكاتب سعودي شهير متخصص في الشؤون الرياضية المحلية والدولية ، شارك في عروض تقديمية وعدة برامج تلفزيونية لاقت نجاحا كبيرا و سمعة سيئة بين متابعي ومشجعي الرياضة ومنهم أكشن يادوري على ام بي سي أكشن ووليد الذي يبث على قناة ام بي سي أكشن. بدأ وليد الفرج مسيرته في الإعلام الرياضي عام 1985 م ، وتقلد العديد من المهن والمناصب ، حيث عمل كصحفي ومحرر ومعلق رياضي ومحلل ومقدم تلفزيوني.

موعد عرض برنامج وليد الفرج 2021 الجديد

برنامج وليد الفرج الجديد هو أحد البرامج الرياضية المتميزة التي عرفها عشاق كرة القدم الرياضية في المملكة العربية السعودية والخليج يوم 9 أغسطس 2021 ، مع انطلاق الدوري السعودي في الموسم الكروي الجديد 2021 2022 الدوري السعودي. أو مباريات كأس الملك ، ويتحدث البرنامج عن الانتقالات من السعودية.

ضيوف برنامج وليد الفرج

برنامج وليد الفرج أكشن مع وليد يبث على قناة ام بي سي أكشن ويتوافد الكثير من الضيوف المهتمين بعالم كرة القدم للتعليق وتحليل الأحداث الرياضية في الملاعب الخضراء المحلية والعالمية مع التركيز على الدوري وكأس السعودية الأكثر مباريات مهمة. وكذلك من ضيوف البرنامج

محمد فودة

عادل التويجري

تغريم العمري

جمال عارف

عادل الملحم

حامد البلوي