تراند اليوم : الاتحاد مباشر .. رابط مباراة الاتحاد والتعاون اليوم بث مباشر

رابط البث المباشر لمواجهه الاتحاد السعودي ضد التعاون al taawon vs al ittihad في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الاثنين ، بعد ان التقي الفريقين في الدوري السعودي الخميس الماضي في الدوري السعودي وتعادل الفريقين في هذا اللقاء بهدف لكل فريق يستعد الليله فريق الاتحاد لينزل ضيفا هذه المره ايضا علي فريق التعاون خلال خمس ايام وذلك هذه المره لحساب مباريات الدور ربع النهائي ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه الاتحاد والتعاون اليوم علي ارضيه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك في بدايه مواجهات هذا الدور من كأس خادم الحرمين ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الإتحاد والتعاون

الاتحاد هو الضيف في لقاء اليوم وذلك في بدايه مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم ، الاتحاد متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم كان قد فقد اهم نقطين له في مشوراه في الدوري السعودي في هذا الموسم وذلك بعد ان تعادل مع فريق التعاون خارج ارضه الخميس الماضي في الاسبوع الواحد وعشرين وتعادل الاتحاد في هذا اللقاء وذلك بنتيجه هدف مقابل هدف ، وتمكن فريق الاتحاد من بلوغ هذا الدور علي حساب فريق الفتح بصعوبه في دور ال16 وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، فريق الاتحاد بعد ان تعادل في مباراته الاولي مع التعاون في لقاء الدوري سوف يبحث اليوم عن تحقيق الانتصار وخطف البطاقه العبور للدور القادم.

مباراة التعاون والإتحاد يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق التعاون فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم ،وكان فريق التعاون قبل ان يستقبل الاتحاد في كأس خادم الحرمين قد تمكن ايضا علي ارضه الخميس الماضي من التعادل مع الاتحاد متصدر الدوري السعودي وذلك بنتيجه هدف مقابل هدف في مشوراه في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري ، وصعد فريق التعاون لهذا الدور من الدور علي حساب فريق الطائي في منافسات دور ال16 وبلغ التعاون هذا الدور بعد ان حقق الانتصار علي الطائي بثلاث اهداف مقابل هدفين وهو الاخر سوف يدخل هذه المباراه اليوم علي ارضه بهدف تحقيق الانتصار والتاهل للدور نصف النهائي.

البث الرئيسي