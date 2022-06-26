تراند اليوم : بث مباشر الاتحاد .. الاتحاد والتعاون مباشر مباراة الاتحاد مباشر الاتحاد والتعاون بث مباشر

بث مباشر الاتحاد الاتحاد والتعاون مباشر مباراة الاتحاد مباشر الاتحاد والتعاون بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون ويتجدد لقاء الكبيرين التعاون والاتحاد في مواجهة ثانية في أقل من 3 أيام لكن هذه المرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتحديدا دور الثمانية والتي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الرابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة.

حجازي يبتعد عن اتحاد جدة بسبب الإصابة

كان جمهور الاتحاد يمني النفس بأن يتواجد النجم المصري أحمد حجازي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق التي تستعد لخوض مباراة التعاون في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن الإصابة التي تعرض لها في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة رفقة الفراعنة باتت تمثل خطورة عليه وعليه أن يتعافى لفترة ربما تطول وربما تكثر لكن المؤكد أن الفريق يفتقده كثيرا في ظل المنافسة على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي يعتلي صدارته، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي وصل خلالها إلى الدور ربع النهائي.

ماذا فعل الاتحاد أمام التعاون في مواجهات هذا الموسم؟

واجه نادي اتحاد جدة فريق التعاون في مناسبتين هذا الموسم خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين اللقاء الأول في الجولة السادسة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بدأ الأهداف رومارينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 27، وعادل للسكري إياجو سانتوس في الدقيقة 75، أما اللقاء الثاني فجاء في المرحلة السابقة من البطولة وانتهى أيضا بالتعادل الإيجابي وكان المبادر بالتسجيل اللاعب عبد الرازق حمد الله في الدقيقة الثانية، قبل أن يخطف المصري مصطفى فتحي هدف التعادل الثمين في الدقيقة 59.

في دور الستة عشر كان فريق التعاون على موعد مع ملاقاة نظيره الطائي ورغم تقديم الأخير لمباراة مميزة بتسجيله هدفين بواسطة دينير جوميز في الدقيقة 31، وفهد عابد الجهني في الدقيقة 53، وقلب السكري النتيجة لصالحه بعد أن سجل هدف تقليص الفارق بواسطة ليندر تاوامبا في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 82 أحرز أليخاندرو روميرو جامارا هدف التعادل، قبل أن يعود الكاميروني تاوامبا ويسجل هدف الفوز والتأهل الثمين، أما فريق الاتحاد فقد تفوق على الفتح في الدور ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء شهد تفوق رومارينيو الذي أحرز ثنائية.