تراند اليوم : نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة .. نتيجة حقوق القاهرة 2022

نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة لكافة الفرق بالاسم، حيث يتم نشر بيان الدرجات لجميع الطاب ويتم استعراض النتيجة كاملة بالاسم على موقع نتيجة كلية الحقوق جامعة القاهرة، فقد اعلن السيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشؤون الطلاب والتعليم الدكتور عبدالمنعم زمزم ان ظهور نتائج الامتحانات لنهاية الفصل الدراس الاول لبعض الفرق سيتم نزولها على موقع الكلية بعد قليل، واكد ان الفرق التي تم اعلان نتائجها هي الفرق الرابعة بمجموعتيها ا و ب، والفرقة الثالثة المجموعة ا فقط، والفرقة الاولى ب فقط .

واضاف ان الكلية قامت بعمليات التصحيح والرصد لنتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية الرصد والتصحيح، فيما سيتم الاعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق الاربعة في الكلية، كما سوف يتم اعلان الموعد في اقرب وقت خلال الاسبوع، واكد الدكتور عبدالمنعم ان التزام الطلاب بالقواعد التي تم وضعها في قاعات الامتحانات من بينها عقوبة الغش التي تصل الى الحرمان من عام دراسي، لذلك التزم جميع الطلاب بها، واكد ان حالات الغش كانت تقتصر على البرشام فقط لهذا من السهل على المراقبين اكتشاف هذه الحالات.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2022

بالامكان الاستعلام عن نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2022 من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لنتيجة كلية الحقوق لجامعة القاهرة، والذي سنضعه اسفل الملف لكي تستطيعوا الحصول على نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة وبيان الدرجات الكامل الخاص بكم كل ما عليكم الدخول الى الرابط التالي ادناه والقيام بادخال الاسم ورقم الجامعي الخاص بكم في كلية حقوق جامعة القاهرة 2022.

https://law.cu.edu.eg/result