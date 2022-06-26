تراند اليوم : بث مباشر الباطن والفيحاء .. الباطن والفيحاء بث مباشر HD

بث مباشر الباطن والفيحاء الباطن والفيحاء بث مباشر تستمر متعة كرة القدم في المملكة العربية السعودية فهناك مباراة مميزة تجمع الباطن بنظيره الفيحاء على ملعب الأول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تبدأ معل حلو الساعة 14:55 مساء بتوقيت القاهرة، في رحلة البحث عن التأهل إلى الدور نصف النهائي فهذه فرصة ربما لن تتكرر كثيرا أمام الفريقين لفعلها اليوم.

لدغة "أبرو" تقود الباطن إلى ربع نهائي كأس الملك

عندما يكون لديك مايسترو في أرض الملعب فأنت إذا قريب من الفوز والعبور إلى الأدوار المتقدمة، فنحن نتحدث عن الباطن الذي يعاني على مستوى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكن يفعل الكثير في البطولة التي تقدم الكثير من المفاجآت في طياتها، فقد نجح الفريق في المرور من عقبة الحزم في دور الستة عشر بهدف دون رد سجله فابيو أبرو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتقوده إلى دور الثمانية على أمل فعلها من جديد.

الثأر شعار الفيحاء في مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين

في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي كان فريق الباطن على موعد مع انتصار مهم للغاية على الفيحاء منافسه في مباراة اليوم، بهدفين دون رد في المرحلة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتوقيع كل من يوسف سامي الشمري وريناتو شافيز جونيور، واليوم سيكون الثأر شعار يرفعه الضيوف لتلقين ضربة قوية للباطن من ناحية ومن ناحية أخرى العبور إلى دور نصف النهائي.

في الجانب المقابل فإن جمهور الباطن يخشى من ردة فعل ربما تكون مغايرة عن بطولة الدوري السعودي، لأن فريق الفيحاء نجح في مباراته بدور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين في تحقيق انتصار بالأربعة على الباطن وحينها كانت الشهية مفتوحة فجاءت رباعية مميزة بدأها باناجيوتيس تاختيدس من علامة الجزاء، قبل أن يحرز مالك سعد العبد المنعم وأمادو موتاري وأخيرا الهدف الرابع قبل النهاية بسبع دقائق بواسطة رامون لوبيز، وهو ما يخشى تكراره جماهير صاحب الأرض في موقعة اليوم المفتوحة على كل الاحتمالات والنتيجة سواء هنا أو هناك واردة.