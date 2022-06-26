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تراند اليوم : مباراة برشلونة بث مباشر .. بث مباشر برشلونه وفالنسيا HD برشلونة وفالنسيا بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر

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سيغيب عن فريق تشافي هيرنانديز ما يقرب من 6 لاعبين من الفريق الأول بسبب الإصابات أو الإيقاف، ويأتي على رأيهم داني ألفيس والذي تم إيقافه لمباراتين بعد طرده ضد أتلتيكو مدريد وكذلك سيغيب جيرارد بيكيه للإيقاف.

بينما لن يستطع تشافي الاعتماد على كليمنت لونجليه وصامويل أومتيتي وأنسو فاتي وممفيس ديباي للإصابة، بينما من غير المحتمل أن يُجازف تشافي برونالد أراوخو مع الانزعاج الذي يشعر به في ربلة الساق.

برشلونة يعتمد على جبهة تراوري أمام فالنسيا

مع وجود مباراة حاسمة مع نابولي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي فمن المحتمل الدفع بأوسكار مينجيزا مكان أراوخو في قلب الدفاع وسيأتي إلى جانبه المدافع الإسباني إريك جارسيا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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