تراند اليوم : عشرات الآلاف أصيبوا بمضاعفات في القلب بعد كورونا في لبنان

وكالات / الخليج 365

يعيش معظم المصابين بفيروس كورونا في لبنان حالة من القلق الدائم على صحتهم، حيث إن نسبة منهم، حتى وإن كانت أعراض مرضهم خفيفة، يخشون امتداد الأعراض أو قدوم المضاعفات.

وكثيرا ما تستمر أعراض "كوفيد 19" لمدة أشهر، إذ يمكن للفيروس أن يخلف ضررا في القلب أو الرئتين والدماغ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية طويلة الأمد.

ووفق طبيب القلب والشرايين ناجي أبي راشد، أصيب في لبنان أكثر من مليون وعشرة آلاف شخص بفيروس كورونا منذ دخوله البلاد، منهم عشرات الآلاف أصيبوا بمشاكل في القلب والشرايين من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19".

و أوضح أبي راشد المدير الطبي لمستشفى الجعيتاوي اللبناني، أن "زمن ما قبل كورونا ليس كما بعده. من خلال الأبحاث التي أجريت حول العالم يفاجئنا الفيروس بدءا من الأسابيع الأولى من الإصابة به".

وتابع الطبيب: "في الأسابيع الأولى أدت الإصابة بفيروس كورونا لدى الكثيرين إلى مشاكل صحية خطيرة في القلب، فظهرت الأزمات والجلطات القلبية، لأن الفيروس ليس عاديا كما يعتقد البعض، فهو أقوى من أي التهابات شهدها تاريخ الطب، وغالبا ما تبقى آثاره في جسم الإنسان وتتفاعل في وقت لاحق".

وأضاف أبي راشد: "هناك دراسة جديدة تعتبر من أكبر الدراسات التي أجريت في واشنطن على عدد كبير من مرضى كورونا، نشرت قبل أسبوع وشملت 154 ألف شخص، تراقب المرضى بعد شهر من شفائهم ولمدة سنة، وأظهرت أن العديد منهم حاملون مستمرون للمرض، وسميت هذه الحالات بـ(متلازمة ما بعد كوفيد 19) أو (كوفيد 19 طويل الأمد)".