تراند اليوم : بث مباشر مباراة برشلونة .. مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر مباراة برشلونة مباشر

مباراه برشلونه بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة اليوم بث مباشر برشلونه بث مباشر مباراة برشلونة مباراة برشلونة مباشر برشلونه مباشر البث المباشر لمباراة برشلونة ضد فالنسيا valencia vs barcelona يستضيف فريق فالنسيا الاسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة او الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش على ملعب استاد ميستايا بمدينة فالنسيا فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني الدرجة الأولى على أن تذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي رؤوف خليف.

خاض فريق فالنسيا أربع وعشرين مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي وتمكن فريق فالنسيا من تحقيق الفوز في سبعة مباريات من المباريات الأربع والعشرين التي خاضها حتى الآن فيما انهزم فريق فالنسيا في ثمانية مباريات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لتسع مباريات من المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن ليصل رصيد فريق فالنسيا بذلك إلى ثلاثين نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب اندية الدوري الاسباني الدرجة الأولى وهو المركز الذي يبتعد به عن منافسات الصدارة.

أما فريق برشلونة الإسباني فقد خاض منافسات ثلاث وعشرين مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الأولى واستطاع فريق برشلونة تحقيق الفوز في عشر مباريات من المباريات الثلاث والعشرين التي خاضها حتى الان دون ان ينهزم منها سوى في أربعة مباريات فقط وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لتسع مباريات ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند تسع وثلاثين نقطة وهو الرصيد الذي وضع الفريق في المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الاسباني الدرجة الأولى حتى الآن.