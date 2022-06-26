تراند اليوم : أفضل عادات غذائية لصحة جيدة وعمر مديد

وكالات / الخليج 365

يدور عامل هام وهو الجينات في كل مناحي الحياة الخاصة بنا، خاصة الصحة، لكن من المعروف أيضًا أن نمط الحياة يحدث فرقًا هائلاً في صحة الجسم.

وبحسب ما نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That، المعني بشؤون الصحة، فإن العلاقة بين نمط الحياة وطول العمر بدون مشاكل صحية كان العنوان الرئيسي الذي ألهم الباحث دان بوتنر لدراسة أسلوب حياة المعمّرين في مناطق العالم التي يعيش فيها الناس أطول فترة.

وجد بوتنر 5 مناطق في العالم بها أعلى تركيزات من المعمّرين، والمعروفة باسم "المناطق الزرقاء"، ومن هناك حقق في الأمور المشتركة بينهم جميعًا.

حمية المناطق الزرقاء

وتشمل هذه المناطق سردينيا في إيطاليا وأوكيناوا في اليابان وإيكاريا في اليونان ونيكويا في كوستاريكا ولوما ليندا في كاليفورنيا. فبعد بحث مكثف حول نظامهم الغذائي وحركتهم وممارساتهم اليومية، طور بوتنر ما يعرف باسم حمية المناطق الزرقاء:

1. الوجبات النباتية

إن السمة المميزة في جميع مناطق "المنطقة الزرقاء" الخمس هي الأكل النباتي إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال، وفقًا لمقال نشره موقع "ناشيونال جيوغرافيك" National Geographic حول "المناطق الزرقاء"، فإن أولئك الموجودين في لوما ليندا الأميركية يأكلون نظامًا غذائيًا يتكون من حوالي 27% من الفاكهة و33% من الخضراوات، مع حوالي 4% فقط من اللحوم.

وبالنسبة للإيكاريين في اليونان، فإنهم يتناولون يوميًا 20% من الخضراوات و11% من البقوليات و6% من الأسماك و5% فقط من اللحوم.

2. تناول البقوليات يوميًا

يمكن استخدام الفاصوليا كبديل للحوم، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تقليد بعض عادات الأكل التي يمارسها الأشخاص الأطول عمراً، حيث يتناول سكان جميع "المناطق الزرقاء" الخمس الفاصوليا أو البقوليات كجزء أساسي من نظامها الغذائي.

وتؤكد دراسة نشرت عام 2021 في دورية "نيوترينتس" Nutrients أن تناول الفاصوليا (كجزء من نظام غذائي نباتي) يرتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين نظام المناعة للوقاية من الأمراض.

3. قاعدة الشبع بنسبة 80%

ومن العادات المثيرة للاهتمام في "المناطق الزرقاء" أن سكانها يتناولون الطعام حتى يشبعوا بنسبة 80% تقريبًا، ويتركون مساحة لـ 20% يؤكدون أنهم لا يحتاجون دائمًا لملئها، وتمنحهم شعور بالرضا والصحة.