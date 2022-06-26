تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. برشلونه مباشر بث مباشر برشلونة الان بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة تويتر HD

برشلونه مباشر بث مباشر برشلونة الان بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة تويتر برشلونة يسعي من أجل تحقيق العلامة الكاملة في هذه المواجهة الكبيرة علي حساب نادي فالنسيا ، وذلك حتي ينجح في العودة من جديد إلي المركز الرابع ولو بالشراكة مع نادي أتلتيكو مدريد، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة في مشواره، أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مشواره الفريق، خاصة أن بعد التعثرات الماضية التي باتت تتحقق بعد كل إنتصار.

برشلونة تعادل في المواجهة الأخيرة في الديربي الكتالوني ضد نادي إسبانيول في مواجهة كان يفترض بالفريق أن ينتصر بها، من أجل الإقتراب من المراكز المتقدمة والمنافسة علي المركز الثالث علي أقل تقدير، ولكن فشلت أمنياته، وخسر نقطتين في صراع المنافسة وكان قابلاً لخسارة المواجهة بالكامل، لولا التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وسجل الهدفين كلا من لوبيز ودي يونج.

من جانب آخر يعيش نادي فالنسيا أوضاع صعبة بعد أن فرضت عليه التعثرات الأخيرة التواجد في مرتبة متأخرة من الترتيب، وبات في النصف الثاني من الترتيب، وبالتالي يحاول العودة من جديد إلي المراكز المتقدمة، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الخصم، أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مشواره، وذلك بعد الخسارة الأخيرة من نادي ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.

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