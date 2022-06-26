تراند اليوم : علا غانم مدافعة عن مايوه ابنتها: مش هلبس بنتي جلابية على البحر

القاهرة ـ مشرق نيوز

قالت النجمة المصرية علا غانم، عن صور ابنتها والتي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويصفها البعض بالجريئة، إنها صور عادية.

وجاء ذلك خلال استضافة علا في برنامج “ليلة سمر” مع مقدمة البرامج سمر يسري، والتي فاجأت علا وعرضت صور كثيرة لابنتها وهي على الشاطئ برفقه شباب، وترتدي ملابس البحر المايوه.

وقالت علا إن من يظهر مع ابنتها “كاميليا” في الصور هو شقيقها من والدها وأصدقائها، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تقبل رجل وأكدت علا أن هذا الرجل والدها.

وأضافت علا أنها ووالدها يعرفون كل شئ عن ابنتهما، ويوافقان على ظهورها بهذا الشكل وليس لأحد أن يتدخل فيما لا يعنيه، قائله “إنها لن تجعل ابنتها ترتدي جلابية على الشاطئ”، فملابس البحر والشاطئ هي المايوه.

وأكدت أن ما يحدث مع ابنتها بسبب اختلاف الثقافات، فصور ابنتها عادية لكل من يذهب ويتواجد على الشاطئ، لكن هنك البعض من يراها فاضحة أو جرئية لأنه من ثقافة مختلفة، واشارت ان ابنتيها لن تستطيعا الإفلات مما تعيشة والدتهم منذ سنوات، وتقصد كلام الصحافة عنها سواء ظهرت بمايوه أو ملابس قصيرة.