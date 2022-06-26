تراند اليوم : هل تسببت خطيبة محمد عساف في إقصائه عن جائزة أجمل إطلالة في دبي؟

دبي-وكالات:

فوجئ جمهور محبوب العرب محمد عسّاف، بإقصائه عن جائزة أجمل إطلالة في حفل “دي آند دي ليتست” الذي أقيم في دبي، حيث تم منح الجائزة للفنان ملحم زين، رغم كثافة التصويت عبر الموقع لعساف.

محبو عساف ارجعوا السبب في عدم حصوله على الجائزة، إلى خطيبته السابقة الإعلامية لينا قيشاوي التي تم اختيارها لتكون عضو تحكيم في اللجنة، خصوصاً أنها هي التي قامت بتسليم الجائزة لملحم زين.

قيشاوي التي يعتبرها البعض أنها تسلقت سلم الشهرة على حساب النجم الفلسطيني تحولت من مذيعة غير معروفة إلى نجمة، وخلال فترة خطوبتها لعساف كانت تلح عليه ليتوسط لها لدى قناة “ام بي سي” لتعمل مذيعة هناك، لكنه كان رافضاً للفكرة تماماً كما أنها عادت لتقديم برنامجها “الله يصبحكم بالخير” دون علم عساف، الأمر الذي أدى لفسخ الخطوبة.

كما انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن لينا قد سافرت منذ شهر تقريباً إلى دبي وخصعت لـ”كاستينغ” من أجل تقديم برنامج “اي تي بالعربي” وأن انضمامها إلى قناة “إم بي سي” بات وشيكا جداً.