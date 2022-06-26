تراند اليوم : تجربة تكشف السر الذي يجعلنا أكثر جمالاً ... أو أكثر قبحاً! ( صور )

وكالات / مشرق نيوز

لغة الجسد هي وسيلة قوية للتعرف على مشاعر وأحاسيس الآخرين ويمكن أن تفيدنا بعدة نواحي من حياتنا، ولكن على الجانب الآخر تؤثر لغة الجسد بمظهرنا أيضاً.

فقد تظهر أكبر مخاوفنا ونقاط الضعف لدينا، وهكذا تتغير أشكالنا طبقاً لذلك ونصبح فريسة سهلة لمن لا يحبنا، اذ تكشف حركات جسدنا الأشياء التي لا نحبها في أنفسنا أو غير واثقين منها.

قام مجموعة من الخبراء بدعوة من الشباب والشابات لجلسة تصوير، هؤلاء الأفراد لم يلتقوا من قبل، ولا يعرف أحدهم الآخر، وقبل البدء بالتصوير، طلب الخبراء من المشاركين في التجربة، أن يتذكروا أسوأ موقف مر عليهم في حياتهم أو أكثر حادث محرج وقعوا ضحيته، وقام الخبراء بتصويرهم بتلك الوضعية عند تذكر الموقف.

وبعد عدة ساعات طلب الخبراء من نفس المشاركين أن يظهروا أقوى ما لديهم وأن يقفوا بكل ثقة للتصوير، والنتيجة تركت المشاركين في قمة الذهول.

فكل الصور تم التقاطها في نفس اليوم، ولكن انظروا الى الفرق! هنالك فرق شاسع بين كل صورتين، وهذا يثبت أن الثقة واحترام الذات والايمان بالنفس، كل هذه العوامل تمنح الانسان شكلاً مختلفاً تماماً وبالتالي تعطيه شعوراً رائعاً.

واذا تحدثنا عن الناحية الجمالية، ان الوضع النفسي للانسان يؤثر بشكل كبير على شكله أيضاً، فعندما يكون الانسان سعيداً يكون أجمل، وعندما يعاني الاكتئاب والحزن يقل جماله ويعطي انطباعاً بالمرض والبؤس.