تراند اليوم : سميرة سعيد تعلّق على انضمامها إلى “أراب آيدول” وطرد أحلام

القاهرة ـ مشرق نيوز

نفى المكتب الإعلامي للفنانة المغربية سميرة سعيد ما تردّد عن تعاقدها مع برنامج “أراب آيدول”، كعضو لجنة تحكيم بديلة عن الفنانة الإماراتية أحلام، مؤكّداً أنّ “كلّ ما تردد مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة”.

وأصدرت سميرة سعيد هذا البيان بعدما نشرت عدّة مواقع أنّ مجموعة قنوات “أم.بي.سي” تعتزم استبعاد الفنانة أحلام من البرنامج، وتتفاوض مع سميرة سعيد لتكون بديلة في لجنة تحكيم البرنامج الذي يعرض عبر شاشتها. وتتألف لجنة التحكيم من وائل كفوري، ونانسي عجرم، وحسن الشافعي، إضافة إلى أحلام.

يُذكر أنّ سعيد تستعد لإطلاق كليب أغنية “ما حصلش حاجة”، الذي صوّرته أواخر شباط الماضي في صربيا لمدّة أربعة أيّام، تحت إدارة المخرجة انجي جمال.