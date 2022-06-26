تراند اليوم : تناولوا هذه الأصناف إذا أردتم حرق الدّهون وتحسين الصّحة العامّة

لندن ـ مشرق نيوز

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، بعض الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون في الجسم وتساعد على تحسين الصحة العامة وخفض الوزن وتشمل هذه الأطعمة الآتي:

1- التفاح والكمثرى: إذا أردت الشعور بالشبع وملء بطنك بالألياف، فتناول التفاح أو الكمثرى، خاصة أن قشور هذه الفاكهة تحتوي على مضادات أكسدة ومواد مغذية تساعد في حفظ الجسم من الأمراض.

2- البيض: ينبغي أن يكون البيض جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي، لأنه يحتوى على كمية من البروتين مقارنة بأي طعام آخر.

3- البطاطس المسلوقة: تحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات الصحية التي تملأ البطن، وتعمل على تعزيز المناعة.

4- الشوربة: حسب التقرير فإن إضافة المزيد من الشوربة إلى وجبة الطعام اليومية، واحتوائها على الخضراوات واللحوم الخالية من الدهون توفر للجسم تمثيلا غذائيا جيدا وتعزز من مناعة الجسم.

5- الحبوب الكاملة: وتشمل الحبوب الغذائية القمح والأرز البني والمكرونة والقمح، فهذه الأطعمة ليست شهية في الطعم فقط، ولكن تمد الجسم بالصحة الجيدة وتؤدى إلى فقدان الوزن.

6- الفاكهة قبل الوجبة: إضافة ما لا يقل عن 2 إلى 3 ثمرات من الفاكهة قبل تناول وجبتك الغذائية، مضيفًا أنه من الضروري عدم تناول الفاكهة بعد الأكل، لأنها سوف تتحول لحمضية في المعدة وتؤدى إلى التهابات المعدة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

7- الطماطم: فهي واحدة من أفضل الأطعمة التي تعمل على حرق الدهون في الجسم، ومن الممكن تناولها بجانب الطعام في السلطة، وثبت أن استهلاك كمية كبيرة من الطماطم كل يوم يساعد على الوقاية من السرطان.