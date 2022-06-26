تراند اليوم : هزة ارضية بقوة 9ر3 درجة تضرب لسان البحر الميت

عمان / وكالات / مشرق نيوز

سجل مرصد الزلازل الأردني هزة ارضة بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر ضربت الجمعة منطقة اللسان في البحر الميت هي الثانية في نفس المكان منذ الخميس بفارق تسع ساعات تقريبا.



وأوضح رئيس المركز الدكتور محمود القريوتي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أن المرصد سجل الجمعة هزة بقوة 9ر3 درجة على عمق 8 كيلومترات سبقتها هزة أخرى وقعت مساء الخميس ( الساعة التاسعة و35 دقيقة) في نفس المكان بقوة 1ر3 درجة على مقياس ريختر.



وأضاف المهندس القريوتي ان المرصد لم يتلق أي بلاغات حول إصابات او اضرار نتيجة الهزة.



وكانت مناطق جنوب المملكة قد شهدت خلال الفترة الماضية عددا ممن الهزات الأرضية منها هزة وقعت مطلع شهر شباط الماضي في منطقة وادي عربة وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر كما وقعت هزة أخرى في شهر تموز العام الماضي بقوة 5ر4 درجة ومركزها جنوب مدينة العقبة.



وكانت مدينة العقبة تعرضت لزلزال قوي في الثاني والعشرين من شهر تشرين ثاني عام 1995 وبلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر في حين اصاب زلزال اخر وقع في الحادي عشر من شهر اذار عام 2004 مناطق شمال شرقي البحر الميت وبلغت قوته 2ر5 درجة وشعر به سكان الأردن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.