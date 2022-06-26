تراند اليوم : تنسيق كلية حقوق 2019 2020 .. نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2020

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وجاء تنسيق كليات حقوق العام الماضى 2019 كما يلىحيث من المتوقع أن يكون تنسيق 2020 مقتارباً بشكل كبير مكن تلك الدرجات المحددة : :

كلية حقوق المنيا 345.5 درجة.

حقوق سوهاج 327.0 درجة.

حقوق القاهرة 310.5 درجة.

حقوق بورسعيد 310.2 درجة.

حقوق دمياط 310.0 درجة.

حقوق عين شمس 308.5 درجة.

حقوق بنى سويف 307.0 درجة.

حقوق الفيوم 304.0 درجة.

حقوق الاسكندرية 301.0 درجة.

حقوق حلوان 300.0 درجة.

حقوق بنها 297.5 درجة.

حقوق انتساب موجه القاهره 297.5 درجة.

حقوق انتساب موجه عين شمس 296.5 درجة.

حقوق قنا جنوب الوادي 296.0 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان 294.0 درجة.

حقوق أسوان 293.5 درجة.

حقوق طنطا 293.5 درجة.

حقوق الزقازيق 291.5 درجة.

حقوق انتساب م بنها 291.0 درجة.

حقوق انتساب موجه الاسكندرية 291.0 درجة.

حقوق شبين الكوم ج منوفية 290.5 درجة.

حقوق أسيوط 290.0 درجة.

حقوق انتساب موجه سوهاج 288.5 درجة.

حقوق المنصورة 287.0 درجة.

حقوق انتساب موجه بنى سويف 286.5 درجة.

حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 286.0 درجة.

حقوق انتساب موجه الزقازيق 285.0 درجة.

حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 285.0 درجة.

حقوق جامعة السادات 284.0 درجة.

حقوق انتساب موجه أسوان 282.5 درجة.

حقوق انتساب موجه طنطا 282.0 درجة.

حقوق انتساب موجه جامعة السادات 279.5 درجة.

حقوق انتساب موجه أسيوط 278.5 درجة.

حقوق انتساب موجه المنصورة 278.0 درجة.