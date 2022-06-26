تراند اليوم : تنسيق كلية حقوق 2019 / 2020 .. نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2020

تنسيق كلية الحقوق 2019 / 2020 ، نتيجة تنسيق كلية الحقوق ، الآن ظهرت نتيجة تنسيق كلية الحقوق لعام 2020 ضمن المرحلة الثالثة ، يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق 69%، الآداب 68%، وللخدمة الاجتماعية 66%، والتربية النوعية شعبة موسيقية 67.5%، وآداب انتساب 78%، تربية رياضية 67%، والزراعة 65%.

وحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة للشعبة العلمية، هي: "التعليم الصناعي، بعض كليات التربية وشعبها، التجارة -انتساب موجه، الزراعة، السياحة والفنادق، الآداب -انتساب وانتظام، الحقوق-انتساب وانتظام، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم -انتساب وانتظام، والاقتصاد المنزلي، والتربية النوعية، وبعض المعاهد العليا الهندسية، وبعض المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية للشعبة العلمية، بـ"المعاهد الفنية الحكومية التابعة للكليات التكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة، وكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، التربية الموسيقية والفنية، لمن اجتازوا امتحانات القدرات".