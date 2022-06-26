تراند اليوم : تنسيق الجامعات الحكومية 2020

تنسيق الجامعات الحكومية 2020 ،كشف المجلس الأعلي للجامعات أنه سيتم إرسال 6 كليات جديدة حتى الآن لمكتب تنسيق الجامعات وسيجرى إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها، كما أن المعدلات والحد الأدنى للقبول بالكليات قد يتعرض لبعض التغيير، نتيجة لاختلاف المجاميع بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وتتضمن الكليات التي تم إضافتها بتنسيق الجامعات 2020 التالي :-

العلاج الطبيعي جامعة بنها.

طب الأسنان جامعة السويس.

طب البيطري جامعة العريش.

الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي.

الذكاءالاصطناعي جامعة مطروح.

حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات” بالمحافظات المختلفة.

جدير بالذكر تكرار نفس الأمر العام الماضي، إذ حصل 55 ألف طالب على مجاميع تزيد عن 95%، ومع ارتفاع نسبة التنافس بين الطلبة على كليات الطب والهندسة، يرتفع التنسيق والحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، لأن هذه الكليات تقبل عدد معين من الطلبة، ولا يمكن لأحد أن يزيد عدد تلك المقاعد، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الطلبة يلجؤون للجامعات الخاصة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2020 علمي علوم

نعرض لكم تنسيق كلية الطب 2019 وتنسيق كلية الطب البيطري 2019 وتنسيق كلية العلوم 2019 وتنسيق كلية الصيدلة 2019 وكذلك العلاج الطبيعي 2019، وذكرنا أن تنسيق 2019 هو مؤشرات تنسيق 2020 ومن المتوقع زيادة التنسيق هذا العام.

تنسيق كلية الطب 2019

تنسيق كلية الصيدلة 2019

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2019

تنسيق كلية الطب البيطري 2019

تنسيق كلية الألسن 2019

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن من علمي علوم 2019

تنسيق كلية العلوم والتمريض 2019

تنسيق كلية العلوم 2019

تنسيق التمريض ومعهد فني صحي 2019

مؤشرات تنسيق الكليات علمي رياضيات 2020

يرغب أغلب طلاب علمي رياضيات في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الكليات الأخرى التي يمكن الالتحاق بها من خلال شعبة علمي رياضيات، ويعتبر تنسيق 2019 مؤشرًا لتنسيق الجامعات 2020، لذا نوضح لكم تنسيق الكليات العام الماضي بحيث يكون مؤشر على تنسيق 2020 على النحو التالي:

تنسيق كليات الهندسة 2019

تنسيق حاسبات ومعلومات 2019

مؤشرات تنسيق الكليات أدبي 2020

تنسيق كلية الإعلام.

تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

تنسيق كلية الألسن.

تنسيق كلية الأثار.

مؤشرات تنسيق كلية الاعلام 2020

مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2020

مؤشرات تنسيق كلية الأثار 2020

تنسيق كلية الألسن أدبي 2019

مؤشرات تنسيق كلية التربية 2020

تنسيق كلية الفنون الجميلة 2019

تنسيق كلية الاداب 2020

تنسيق الجامعات الخاصة 2020