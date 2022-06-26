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تراند اليوم : تنسيق كلية اعلام 2019 / 2020 .. نتيجة تنسيق كلية اعلام 2019

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تنسيق كلية اعلام 2019 2020، ظهرت نتيجة تنسيق كلية اعلام 2019 القاهرة بني سويف، والحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2020 ، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

 

كلية الألسن كفر الشيخ  397.5

 

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية    397

 

إعلام القاهرة  396

 

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 395.5

 

كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية  394.5

 

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف   394

 

السن عين شمس  392

 

إعلام بنى سويف  392

 

كلية الألسن بنى سويف 391.5

 

الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس    391.5

 

السن المنيا 390.5

 

إعلام ج جنوب الوادى   389.5

 

كلية الألسن سوهاج     389.5

 

كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى       389

 

كلية الألسن ج أسوان    388.5

 

الاثار بصان الحجر ج الزقازيق       388

 

الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 386

 

اثار القاهره 385.5

 

اثار دمياط  383.5

 

اثار الفيوم  382.5

 

تربية المنيا 381.5

 

تربية الزقازيق    380.5

 

تربية عين شمس 380.5

 

كلية الآثار بالاقصر      379

 

تربية طنطا 378.5

 

تربية اسكندرية    378.5

 

كلية الآثار سوهاج       377.5

 

تربية بنها  377.5

 

تربية شبين الكوم 377

 

اثار قنا جنوب الوادي    377

 

تربية بور سعيد   376.5

 

كلية الاثار ج اسوان     376

 

تربية دمنهور      373.5

 

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق     372.5

 

تربية ابتدائي المنيا      372.5

 

تربية حلوان       372

 

 تربية السادات    372

 

تربية ابتدائي الزقازيق   370.5

 

تربية قنا ج جنوب الوادى      369

 

تربية كفر الشيخ  368.5

 

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد       366.5

 

تربية المنصوره   365.5

 

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف  365.5

 

تربية ابتدائي عين شمس      365

 

تربية ابتدائي بور سعيد 364.5

 

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق  364.5

 

تربية الفيوم 364.5

 

تربية ابتدائي طنطا      364

 

تربية سوهاج      363.5

 

تربية أساسي اسكندرية  363

 

تربية اسيوط      362.5

 

تربية بنى سويف  362.5

 

تربية ابتدائي شبين الكوم      361

 

كلية البنات تربية عين شمس  361

 

تربية ابتدائي بنها 359

 

تربية طفوله طنطا 357

 

اداب القاهره       357

 

تربية الاسماعيليه 356

 

تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان    355

 

اداب عين شمس  355

 

تربية العريش     354.7

 

تربية ابتدائي السادات   354.5

 

تربية ابتدائي كفر الشيخ 354.5

 

نوعية المنيا       353

 

التربية للطفولة المبكرة المنيا  353

 

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس  352

 

تربية طفوله الإسكندرية 352

 

تربية طفوله كفر الشيخ 352

 

نوعية الزقازيق   352

 

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية  350.5

 

تربية ابتدائي دمنهور    350.5

 

نوعية طنطا 350

 

تربية جامعة السويس   349.5

 

اداب بنها   349

 

تربية ابتدائي المنصوره 349

 

تربية ابتدائي اسيوط     349

 

اداب الاسكندريه   348

 

اداب حلوان 347.5

 

رياض اطفال بورسعيد   346.5

 

تربية فرع الوادى الجديد 346.5

 

تجاره القاهره      345.5

 

رياض اطفال المنصوره 345.5

 

كلية حقوق المنيا 345.5

 

سياحه وفنادق الاسكندريه     345

 

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف      344

 

كلية رياض الاطفال اسيوط     343

 

تجاره الاسكندريه 342.5

 

كلية بنات شعبه طفوله عين شمس  342.5

 

تربية ابتدائي الفيوم     342

 

اداب العريش      341.7

 

تجاره عين شمس 341.5

 

التربية للطفولة المبكرة ج السادات   341.5

 

نوعية كفر الشيخ 341.5

 

التربية للطفولة المبكرة الفيوم 340

 

تربية ابتدائي بنى سويف       340

 

نوعية الاسكندريه 339.5

 

تجاره جامعة دمياط      339

 

تربية ابتدائي قنا ج الوادي     337.5

 

تربية ابتدائي الاسماعيليه      337.5

 

كلية أداب بورسعيد      337

 

تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات   337

 

تربية اسوان       336.5

 

رياض اطفال الاسكندريه طالبات     336

 

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان  336

 

اداب انتساب موجه القاهره    333

 

تربية ابتدائي سوهاج    333

 

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات   333

 

تجاره المنصوره  332.5

 

تربية طفوله الاسماعيليه       332.5

 

تجاره الزقازيق    332.5

 

اداب الزقازيق     332

 

اداب شبين الكوم ج المنوفية   332

 

التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة    331.5

 

تربية طفوله ج دمنهور  331.5

 

تجاره كفر الشيخ  330.5

 

اداب انتساب موجه عين شمس       330

 

كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور   330

 

رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح  329.5

 

تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس  328.5

 

تربية طفوله سوهاج طالبات   328.5

 

كلية البنات آداب عين شمس   328

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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