تراند اليوم : تنسيق كلية اعلام 2019 / 2020 .. نتيجة تنسيق كلية اعلام 2019

- 1/2
- 2/2
تنسيق كلية اعلام 2019 2020، ظهرت نتيجة تنسيق كلية اعلام 2019 القاهرة بني سويف، والحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2020 ، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5
كلية الألسن كفر الشيخ 397.5
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 397
إعلام القاهرة 396
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 395.5
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 394.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 394
السن عين شمس 392
إعلام بنى سويف 392
كلية الألسن بنى سويف 391.5
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 391.5
السن المنيا 390.5
إعلام ج جنوب الوادى 389.5
كلية الألسن سوهاج 389.5
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى 389
كلية الألسن ج أسوان 388.5
الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 388
الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 386
اثار القاهره 385.5
اثار دمياط 383.5
اثار الفيوم 382.5
تربية المنيا 381.5
تربية الزقازيق 380.5
تربية عين شمس 380.5
كلية الآثار بالاقصر 379
تربية طنطا 378.5
تربية اسكندرية 378.5
كلية الآثار سوهاج 377.5
تربية بنها 377.5
تربية شبين الكوم 377
اثار قنا جنوب الوادي 377
تربية بور سعيد 376.5
كلية الاثار ج اسوان 376
تربية دمنهور 373.5
كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 372.5
تربية ابتدائي المنيا 372.5
تربية حلوان 372
تربية السادات 372
تربية ابتدائي الزقازيق 370.5
تربية قنا ج جنوب الوادى 369
تربية كفر الشيخ 368.5
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 366.5
تربية المنصوره 365.5
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 365.5
تربية ابتدائي عين شمس 365
تربية ابتدائي بور سعيد 364.5
التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 364.5
تربية الفيوم 364.5
تربية ابتدائي طنطا 364
تربية سوهاج 363.5
تربية أساسي اسكندرية 363
تربية اسيوط 362.5
تربية بنى سويف 362.5
تربية ابتدائي شبين الكوم 361
كلية البنات تربية عين شمس 361
تربية ابتدائي بنها 359
تربية طفوله طنطا 357
اداب القاهره 357
تربية الاسماعيليه 356
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 355
اداب عين شمس 355
تربية العريش 354.7
تربية ابتدائي السادات 354.5
تربية ابتدائي كفر الشيخ 354.5
نوعية المنيا 353
التربية للطفولة المبكرة المنيا 353
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 352
تربية طفوله الإسكندرية 352
تربية طفوله كفر الشيخ 352
نوعية الزقازيق 352
التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 350.5
تربية ابتدائي دمنهور 350.5
نوعية طنطا 350
تربية جامعة السويس 349.5
اداب بنها 349
تربية ابتدائي المنصوره 349
تربية ابتدائي اسيوط 349
اداب الاسكندريه 348
اداب حلوان 347.5
رياض اطفال بورسعيد 346.5
تربية فرع الوادى الجديد 346.5
تجاره القاهره 345.5
رياض اطفال المنصوره 345.5
كلية حقوق المنيا 345.5
سياحه وفنادق الاسكندريه 345
التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 344
كلية رياض الاطفال اسيوط 343
تجاره الاسكندريه 342.5
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس 342.5
تربية ابتدائي الفيوم 342
اداب العريش 341.7
تجاره عين شمس 341.5
التربية للطفولة المبكرة ج السادات 341.5
نوعية كفر الشيخ 341.5
التربية للطفولة المبكرة الفيوم 340
تربية ابتدائي بنى سويف 340
نوعية الاسكندريه 339.5
تجاره جامعة دمياط 339
تربية ابتدائي قنا ج الوادي 337.5
تربية ابتدائي الاسماعيليه 337.5
كلية أداب بورسعيد 337
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات 337
تربية اسوان 336.5
رياض اطفال الاسكندريه طالبات 336
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 336
اداب انتساب موجه القاهره 333
تربية ابتدائي سوهاج 333
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 333
تجاره المنصوره 332.5
تربية طفوله الاسماعيليه 332.5
تجاره الزقازيق 332.5
اداب الزقازيق 332
اداب شبين الكوم ج المنوفية 332
التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة 331.5
تربية طفوله ج دمنهور 331.5
تجاره كفر الشيخ 330.5
اداب انتساب موجه عين شمس 330
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 330
رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح 329.5
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 328.5
تربية طفوله سوهاج طالبات 328.5
كلية البنات آداب عين شمس 328