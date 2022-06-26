تراند اليوم : لن تتوقع ماذا قالت ياسمين صبري دون ذرة خجل !!

لن تتوقع ماذا قالت ياسمين صبري دون ذرة خجل !!

وكالات/ الخليج 365

وتحدثت ياسمين صبري خلال هذا اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها تفضل الارتباط برجل ممشوق القوام، ورياضي وأسمر اللون أو قمحي، وطويل وبدون شارب، وله لحية خفيفة وشعره ناعم.

وأضافت ياسمين صبري أن هذه هي المواصفات الشكلية بالنسبة لها، وهناك بعض المواصفات الأخرى التي تتمني أن يتحلى بها فتى أحلامها أيضاً وهي الهدوء والتفتح، وأن يكون رومانسياً وحساساً وألا يكون رومانسياً مع كل الفتيات، وأن يكون محباً للمنزل وصاحب قرار حاسم وإيجابي.

وقالت إنه يجب أن يصرف عليها، ويملأه الطموح، ومن الممكن أن يكون محدوداً مادياً وليس شرطاً أن يكون غنياً.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت مؤخراً طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب.

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