تراند اليوم : أربع حيل لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان

وكالات - الخليج 365

يتوفر طرق عديدة تساعد في المحافظة على الوزن وتجنب زيادته في رمضان عند حلول مواعيد الافطار يتهيأ الجسم لتخزين والاحتفاظ بأكبر كمية من السعرات الحرارية والدهون حتى يستخدمها فيما بعد بسبب حرمانه لساعات طويلة من تناول الطعام. وعند اتباع العادات الغذائية الخاطئة في تناول الطعام اثناء رمضان والاعتماد على الاطعمة الغير صحية والتى تحتوي على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية والزيوت فان هناك خطر كبير على الفرد من مشكلة السمنة التى تبدأ في الظهور بسبب ما سبق ذكره من عادات خاطئة.

– وجبة الإفطار :

من الضروري للحفاظ على رشاقة الجسم والوزن المثالي في شهر رمضان ان يتم مراعاة عدة امور وقواعد اساسية في وجبة الافطار والسحور والوجبات الخفيفة التي يتم تناولها بينهما.

اما عن وجبة الافطار فلابد ان تتمتع ببعض المميزات نظرًا لتجنب المشكلات الخطيرة التى تواجه الكثيرين اثناء هضم الطعام بسبب توقف المعدة والأمعاء عن العمل لساعات طويلة ثم دخول الطعام دفعة واحده عند الافطار خاصة اذا كان الطعام غنيًا بالسعرات الحرارية والدهون.

ومن اهم المميزات التي يجب توافرها في وجبة الافطار بعد الصيام لساعات طويلة أن تكون سهلة الهضم وسريعة الامتصاص وخفيفة على المعدة وتمنح الفرد الشعور بالشبع لفترة طويلة بدون تناول كمية كبيرة منها على أن يكون محتواها من الدهون والسعرات الحرارية أقل مما يمكن.

-الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال رمضان لانقاص الوزن:

يعتبر الموز الأخضر من أهم العناصر الطبيعية التي ينصح بتناولها بعد الافطار لخسارة الوزن الزائد وتجنب السمنة المفرطة في رمضان فهو لا يؤثر اطلاقًا على صحة الجسم، حيث يحتوي الموز الأخضر على نسبة عالية من النشا كما انه غني بنسبة كبيرة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان.

كما أن النشا المتوفر في الموز الاخضر لا يوجد في أى نوع اخر من الفواكه فهو لا يتم تخزينه بداخل الجسم بالرغم من تناول الكثير منه لهذا فانه لا يؤثر في زيادة الوزن كما انه لا يؤثر على مستوى السكر في الجسم لهذا فهو آمن على مرضى السكر .

– التخطيط للوجبات قبل تناولها:

من الضروري الحرص على التخطيط لتناول الوجبات الصحية والأطعمة المتوازنة خلال شهر رمضان قبل حلوله وتوفير الاحتياجات الاساسية والصحية للأكل المتوازن قبل البدء في الصيام لتجنب مخاطر سوء التغذية أو السمنة خلال رمضان.

ففي رمضان تكون المدة المخصصة للتفكير في الطعام والانتهاء منه قصيرة ومتقاربة لهذا من الضروري التخطيط لها مسبقًا للتأكد من تناول الأطعمة الصحية التى تمد الجسم بالطاقة وتعزز صحته خلال شهر رمضان بدون زيادة في الوزن أو سوء في التغذية.

ولا عجب أن يصاب الكثيرين بالسمنة خلال رمضان بسبب تناول الاطعمة بإفراط وإسراف وبسبب الاغفال وعدم الاهتمام بالسعرات الحرارية وكمية الدهون التي يتم تناولها في الوجبات.

– تناول الحلويات والعصائر:

وايضًا هناك الكثير من الافراد الذين يعتمدون على تناول الحلويات والعصائر المحلاة والمشروبات الغازية باستمرار خلال رمضان والتخلى عن الفواكه الطبيعية والخضروات والعصائر الخالية من السكر لذلك نجد الكثير من الصائمين يعانون من زيادة في الوزن في شهر رمضان بالرغم من انه نظام مثالي للتخلص من الوزن الزائد بالجسم.

نصائح لنظام صحي في رمضان

وجبة الإفطار يجب أن تكون خفيفة وتحتوي على الـ 6 مركبات الغذائية الأساسية.

يجب التعجيل بالإفطار، لأن تأخيره يزيد من انخفاض سكر الدم.

يجب البدء بتناول التمر، حيث أن المعدة والأمعاء فارغة، ولهم قدرة عالية على الامتصاص السريع للمواد السكرية، مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم، وعدم الإحساس بالدوخة والتعب.

تعتبر التمرة الواحدة المتوسطة الحجم بديلا عن حصة فواكه، وتوفر 50 سعرة حرارية، وينصح للصائم بتناول على الأقل ثلاث تمرات يوميا، ويفضل عدم تناول فواكه أخرى معه في نفس الوقت.

يفضل بعد تناول التمر شرب اللبن أو الماء، ثم القيام بصلاة المغرب، وبعدها يمكن تكملة الإفطار.

يجب ان تحتوي وجبة الإفطار على أطعمة سهلة الهضم والامتصاص، مثل العصائر الطبيعية، حتى تساعد على رفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

يجب أن تحتوى مائدة الإفطار على المواد الكربوهيدراتية المعقدة، مثل حبوب القمح والشوفان والبقوليات كالعدس والدقيق والأرز، لأنها تعطي شعورا طويلا وسريعا بالشبع، كما أنها تستغرق حوالى 8 ساعات ليتم هضمها، بينما الأطعمة سهلة الهضم تحتاج ما بين 3-4 ساعات.

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على الفيتامينات والمعادن الموجودة فى الخضروات مثل السبانخ والأعشاب الخضراء والملوخية، والفواكه بدون إزالة القشر منها، والفواكه المجففة مثل المشمش والتين والخوخ.