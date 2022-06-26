تراند اليوم : مسلسل "باب الحارة" 8 الحلقة 9 التاسعة.. شاهد نت باب الحارة 8 الحلقة التاسعة الجديدة

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل باب الحارة 8 خلال حقبة ثلاثينات القرن الماضي، مع نقلة زمنية بحدود العام تقريبًا، ضمن الإطار ذاته لحكاية (باب الحارة) الافتراضية، وشخوصها، وستكون (حارة الضبع) وأهلها أكثر انفتاحًا على الحارات الأخرى، والحياة في فضاء الشام الأوسع. كما سيلقي المسلسل الضوء علي التطور الاجتماعي للشام، وعلي الحركة النسائية نحو التعلم والمشاركة الفعالة في المجتمع. طولة: عباس النوري | صباح الجزائري | أسعد فضة | أمية ملص إخراج: ناجي طعمي.

وفي الاحداث الجديدة لمسلسل باب الحارة 8 سمعو يواصل نشر فكره التكفيري وإزعاج الحارة،وبعد أن يطلب أبو ظافر من النمس أن يعتني بقاعود يجتمع به ليلا في منزله وبعد انتهاء "السهرة" يضيع قاعود ويوقفه الرقيب مزين ظنا أن قاعود هو سارق الطحين ويضربه في المخفر وهنا تبدأ سلسة البحث عنه في كل حارات الشام.

وبعد عودة أبو جودت يكتشف أن الرقيب مزين اعتقل قاعود فيطلق سراحه ويضرب الرقيب مزين،وفي الوقت الذي يتبادل النمس وظافر الاتهامات حول اختفاء قاعود ليفضح عندها النمس حقيقة كاعود، ويعترف أبو ظافر أمام الجميع بأن كاعود ابنه وأنه قد أخطئ بحقه ويطلب من الجميع أن يغفر له ماذا فعل.

أما الوجه الجديد سلاف فواخرجي فتظهر في هذه الحلقة بدور صديقة زوجة زهدي الوطنية التي تكره فرنسا ويعجب بها عصام الذي يلتقيها مصادفة في بيت زهدي.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل باب الحارة من هنا متمنين لكم أوقات سعدية وكل عام وأنتم بألف خير.