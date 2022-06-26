تراند اليوم : نشطاء في غزة يدشنون حملة للمطالبة بسرعة انشاء مستشفى لعلاج مرض السرطان

نشطاء في غزة يدشنون حملة للمطالبة بسرعة انشاء مستشفى لعلاج مرض السرطان

غزة / المشرق

دشن نشطاء في قطاع غزة حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمطالبة الجهات الرسمية والشعبية بسرعة العمل على توفير مستشفى لعلاج مرض السرطان داخل القطاع.

ونشر عشرات المشاركين في الحملة عبر هاشتاج #مرضى_السرطان_بحاجة_لمستشفى منشورات للتعريف بمعاناة مرضى السرطان في قطاع غزة في ظل عدم توفر العلاج اللازم وغياب القدرة على التشخيص السليم للمرض بسبب نقص الإمكانات وتضاعف نسبة المصابين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لإغلاق معبر رفح وتعقيدات سفر المرضى عبر معابر الاحتلال.

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