تراند اليوم : منظمة الصحة العالمية تنصح النساء تأجيل الحمل بسبب فيروس زيكا

وكالات - الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية النساء في المناطق التي يتفشى فيها فيروس زيكا بتأجيل الحمل وهي نصيحة وجهتها بالفعل بلدان كثيرة ينتشر فيها الفيروس.

وأصدرت المنظمة نصيحتها الأسبوع الماضي لكن معناها لم يتضح إلا يوم الخميس عندما نشرت تصحيحا لنصيحتها حول منع انتقال الفيروس عن طريق العلاقة الجنسية.

ورغم أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي بواسطة البعوض إلا إنه قد ينتشر أيضا عبر الاتصال الجنسي. وفي النساء الحوامل فإن هذا يعرض الجنين لخطر الولادة بتشوه خلقي يتمثل في صغر حجم الرأس وعدم اكتمال نمو المخ، طبقا لما ورد بوكالة “رويترز”.

وقادت مخاوف الإصابة بهذا التشوه منظمة الصحة العالمية إلى إعلان فيروس زيكا حالة طوارىء صحية عالمية في الأول من فبراير (شباط) الماضي.

وبعد نشر التصحيح تقول نصيحة المنظمة الآن صراحة إن الرجال والنساء القادرين على الانجاب في المناطق المصابة بالفيروس يتعين عليهم دراسة تأجيل الحمل. ولم تحدد النصيحة فترة زمنية للتأجيل.

ونشرت بضع دول تفشى فيها فيروس زيكا ومنها السلفادور تحذيرات مماثلة للمقيمين فيها.

ولم تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها النساء بتجنب الحمل أثناء تفشي الفيروس ما لم يتعرضن للإصابة بالفيروس.