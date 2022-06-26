تراند اليوم : يوتيوب طول بالك 5 جميع الحلقات

غزة-الخليج 365:

يختلف هذا الموسم من البرنامج التلفزيوني الشهير طول بالك 5 عن السنوات الماضية فهو يحمل في طياته شخصية الحاج الستيني ابو وحيد كإضافة جديدة على البرنامج الذي يترقبه الكثير من متابعيه كل عام .

ويعتبر برنامج طول بالك من اشهر البرامج التلفزيونية الفلسطينية الذي يتابعه الكثيرون من عشاق الكوميديا , ففي شهر رمضان من كل عام تتجمع العوائل الفلسطينية على شاشة التلفاز مترقبين البرنامج بكل شغف رغبة منهم في مشاهد المقالب المضحكة التي تتنوع مع كل حلقة للفنان شويخ والذي يضيف لبرنامجه التميز في كل موسم , والابتعاد ولو قليلا عن مشاكلهم وهموهم الحياتية بالضحك .

"دنيا الوطن " قابلت الفنان مؤمن شويخ مقدم برنامج طول بالك للتعرف اكثر على شخصية الحاج ابو وحيد حيث قال:" قمت باختيار شخصية الحاج ابو حيد في تمثيل مجموعة من الحلقات من برنامج طول بالك 5 في الوقت الحالي لامتلاكه الموهبة في التمثيل , مبينا الى انه اختار نجم طول بالك 5 شخصية كبيرة في السن لأضافه شيء جديد وطريف على البرنامج خاصة ان نجوم طول بالك هم من جيل الشباب .

وبين شويخ الى انه احتاج لفنان كبير في السن وغير معروف للجمهور ويتمتع بمواصفات كوميدية فوقع الاختيار على الحاج ابو وحيد خاصة ان اغلب الممثلين داخل قطاع غزة كبار في السن ومعرفين لدى الجمهور, مشيرا الى ان متابع البرنامج عندما يشاهد شخصية كبيرة بالسن برفقة طاقم البرنامج الشبابي فأنه يشعر بالاستغراب نتيجة اندماجه معهم .

واضاف شويخ :" يتميز طول بالك 5 وعلى غرار المواسم السابقة بمشاركة نجوم طول بالك في السنوات الماضية وهم :"ابراهيم ابو جياب"," وثائر ابو زبيدة" اضافة الى الحاج "ابو وحيد" , مبينا الى انه خلال برنامجه يسعى الى رسم الابتسامة على وجوه الناس اضافة الى عمله على اكتشاف المواهب المطموسة داخل قطاع غزة وابرازها للجمهور .

ويقول الحاج ياسين دغمش "ابو وحيد" في الستينيات من عمره والذي يقطن بحي الصبرة :"احببت التمثيل منذ صغري ففي طفولتي وخلال المدرسة كنت اقوم بالتمثيل مع الطلاب داخل الفصل واضحاكهم, مشيرا الى ان شويخ تعرف عليه بالمصادفة خلال زيارته لأحد اقربائه .

واشار ابو وحيد الى انه قام بتمثيل العديد من الحلقات الممتعة لبرنامج طول بالك 5 كحلقة "الزهايمر " أي نسيان الذاكرة فيلعب خلال الحلقة مشهد رجل كبير في السن فاقدا لذكرته منذ سنوات .

وحول هدف ابو حيد من التمثيل قال :" هدفي هو اسعاد سكان قطاع غزة خاصة الاطفال المحرومين من الطفولة التي سلبها الاحتلال منهم , مشيرا الى انه يحلم بالسفر والمشاركة في برامج كوميدية خارجية .