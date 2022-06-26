تراند اليوم : احذروا الإكثارمن "عرق السوس"

الراياض - الخليج 365

أعلن الاستشاري السعودي فاضل الرويعي أن أمراض الكلى في مدينة الملك فهد الطبية من الإكثار من شرب عصير عرق السوس؛ معللاً ذلك بأنه قد يسبب ارتفاعاً بضغط الدم وانخفاضاً شديداً في ملح البوتاسيوم بالجسم.



وأضاف: "على مريض الفشل الكلوي مراجعة استشاري أمراض كلى متخصص ليقوم ببعض الإجراءات التي تبطئ تدهور وظائف الكلية ويتعامل مع المضاعفات؛ مثل: ارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وكذلك اختلال الأملاح، وفي نفس الوقت يصف الغذاء المناسب، أو يقوم بإحالة المريض لأخصائي التغذية، وفي المراحل المتأخرة يتم مناقشة خيارات العلاج التعويضي، مع التركيز على زراعة الكلية، أو الخيار الآخر وهو الغسيل الكلوي؛ إما الدموي أو البريتوني".



ونصح الدكتور "الرويعي" مرضى الفشل الكلوي بتقليل ملح الطعام؛ بحيث لا يتجاوز 2 جم يومياً؛ خصوصاً من لديهم ارتفاع ضغط الدم، وشرب كمية كافية من السوائل بمعدل لترين يومياً.



وحول تصنيف مرضى الكلى أثناء فترة الصيام في رمضان، بيّن "الرويعي" أنهم يصنّفون بمصاب الفشل الكلوي الحادّ، وغالباً ما يكونون في غرفة التنويم؛ فلا يُنصح لهم بالصيام، حيث يحتاج المريض إلى علاجات وريدية وسوائل، وفي هذا النوع من الفشل الكلوي يمكن أن ترجع وظائف الكلية لوضعها الطبيعي بنسبة 90%؛ أما مريض حصوات الكلى فلا يُنصح له بالصوم؛ لأن العلاج عبارة عن زيادة شرب السوائل،

بالإضافة إلى أنه قد يحتاج لأخذ مسكنات في حالة الآلام الشديدة، ومريض زراعة الكلية لا يُنصح له بالصوم في السنة الأولى من الزراعة، أو في حالة حدوث رفض للكلية في فترة وجيزة؛ خوفاً من الرفض وفقدان الكلية، ولا مانع من الصوم في السنة الثانية، ومريض الغسيل الدموي يفطر أيام الغسيل؛ إلا إذا وُجد مركز يُنظم له عملية الغسيل بعد الإفطار؛ لأن في هذه الحال يخرج الدم من الجسم ويمر بالجهاز ويختلط بعدة أملاح خلال عملية التنقية، ومريض الغسيل البريتوني لا يصوم لأنه يستخدم محاليل تحتوي على كميات من السكر توضع في داخل البطن عن طريق قسطرة وتُترك لمدة ثم تفرغ، وتكون هذه العملية مستمرة إما يدوياً أو باستخدام جهاز وقت النوم،

وهذا النوع من المرضى يفطر لأن المحاليل تحتوي السكر، والمريض المصاب بضعف في وظائف الكلى يمكن أن يصوم ويلتزم بكمية السوائل الموصى بها من الطبيب، ولا يُمنع من الصيام إلا إذا كان هناك مانع آخر كمن يصاب بنوبات هبوط سكر، أو من يأخذ أدوية لفترات متعددة للقلب، ولا يمكن أخذها مرتين في اليوم.



