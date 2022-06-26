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تراند اليوم : مسلسل "الدمعة الحمراء" الحلقة 7 ... الدمعة الحمراء الحلقة السابعة عبر الشاهد نت

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في الأحداث الجديدة من مسلسل "الدمعة الحمراء" قامت أم فراج، زوجة فاضل، بشرب الدواء بدلا من ابنها خوفا عليه من أن يكون مسموما فتسممت إلا أنها بدت بخير لاحقا.

ولتتأكد زوجة فاضل من الدواء الذي شربته أخذته للحكيمة وتبين أنه سم قاتل، أما ضيفة العراف فوجدت العقد المسروق بين ثيابها، وحلمت الشيخة بامرأة أخرى على أنها أم الوافي الحقيقية.

ولا زال وردان يحاول أن يكيد كيده كي يأخذ المشيخة من أخيه فاضل، أما شهاب فأرسل رجاله للبحث عن العراف.

والدمعة الحمراء مسلسل من البيئة البدوية، يروي حكاية عشق يفوق الخيال ووفاء يتفوق على الموت، ويعتبر المسلسل من أروع ما كتب الأمير الراحل محمد الأحمد السديري، حيث كتب بقالبٍ نجدي يجمع ما بين الحب العذري والفروسية والشجاعة والتضحية.

المسلسل بطولة تركي اليوسف وعلا الفارس وعبد المحسن النمر وعبير عيسى، ومن إخراج حسام حجاوي، أما السيناريو فقد كتبته وفاء بكر، والمسلسل إنتاج مشترك لـ "O3" و"شركة عصام حجّاوي.

شارك في التمثيل أكثر من 130 فناناً يضمون نخبة من نجوم والخليج والأردن، وخصّ الفنان راشد الماجد المسلسل بـ 15 أغنية من أشعار الأمير محمد الأحمد السديري.

المسلسل من هنا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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