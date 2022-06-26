تراند اليوم : حارة الشيخ الحلقة 7 أحداث مسلسل حارة الشيخ الحلقة السابعة أونلاين

في أحداث الدراما الخليجية السعودية الرمضانية لهذا العام" حارة الشيخ " تمر السنوات ويشتد عود إسماعيل ويصبح أحد أهم رجال فتوة الحارة "درويش" الذي يعتمد عليهم.

يظهر سعداوي في الحارة مجددا لكنه يأتيها ليلا متخفيا لكي يرى حبيبته "سوسن" ويخبرها أنه مازال على الوعد ولن يحب غيرها، وسوسن تبادله الوعد.

رغم مرور السنوات إلا أن رضوان مازال يحاول أن يكسب ود إسماعيل وثقته فيقوم بزيارته في منزله لكي يودعه قبل أن يسافر إلى مكة؛ لكنه يجد معاملة جافة كالمعتاد من إسماعيل تجاهه.

حارة الشيخ مسلسل سعودي، اخراج: المثنى صبح، تأليف: بندر باجبع. وبطولة: خالد الحربي، محمد بخش، مريم الغامدي، عبد الرحمن اليماني، علي الشريف، يوسف الجراح، سناء بكر يونس، عبد المحسن النمر، نرمين محسن، شيماء الفضل، ومجموعة من ألمع نجوم الدراما الخليجية.

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