تراند اليوم : احذري تسخين هذه الأطعمة ثاني يوم

كثير من الأطعمة تزيد ويتم تناولها ثاني يوم فتقوم الأم بتسخينها، ولكن يحذر العلماء من تسخين الكثير من الأطعمة التى لا تلقي لها بالاً ربة البيت لأنها تقلل من القيمة الغذائية لها وتضر بالصحة، نسلط الضوء عليها.

البطاطس

البطاطس من الأطعمة التي يجب ألا يُعاد تسخينها في الميكروويف، فإنها تتحول إلى سامة، وتؤذي الجهاز الهضمي والمعدة، فالتسخين يزيل ما بها من المواد المغذية والبوتاسيوم.

الدجاج

يحتوي الدجاج على كمية عالية من البروتينات، وإذا أعيد تسخينه سيتحول إلى مادة سامة تؤثر على الجهاز الهضمي، فمن الأفضل أن ننتظر الدجاج حتى يصبح في حرارة الغرفة لتناوله.

الخضراوات الخضراء

تحتوي الخضراوات الخضراء، كالسبانخ على فيتامين K، ونسبة عالية من الكالسيوم والنترات أيضا، وعند إعادة تسخينها تتحول النترات إلى النتريت، وهي من المواد المسببة .

البيض

يجب ألا يعاد تسخين البيض في فرن الميكروويف؛ لأن به نسبة عالية من الكالسيوم والعناصر الغذائية والفيتامينات، التي عندما تتم إعادة تسخينها تتحول إلى سامة.

الأرز

عندما يتم طهي الأرز يجب أن يتم تناوله في نفس اليوم؛ لأن تخزين الأرز في الثلاجة يتسبب في الجراثيم به، وإعادة تسخينه سيعمل على تحويل الجراثيم إلى البكتيريا، ما يجعله مؤذيا للمعدة، ويجعلك تشعر بالغثيان.