تراند اليوم : هذا رد فعل أحمد حلمي على غناء شيرين للنشيد الوطني في The Voice

الخليج 365 /

نالت المطربة المصرية استحسان الكثيرين من مشاهدي حلقة السبت 28 نوفمبر بعد أن افتتحتها بغناء النشيد الوطني المصري.

وعلى ما يبدو أن الممثل الكوميدي أحمد حلمي كان واحد من هؤلاء المعجبين بأدائها لـ "بلادي بلادي"، لدرجة أنه عبر عن ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو لغناء شيرين للنشيد الوطني في ثاني حلقات برنامج اكتشاف المواهب الشهير، ويبدو أنه تأثر بها لدرجة تعليقه عليها: "بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي".



افتتحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ثاني العروض المباشرة من برنامج اكتشاف المواهب The Voice بأداء النشيد الوطني المصري على المسرح.

وأطلت شرين في الحلقة بفستان أسود أنيق، وجاملت فستانها بأحمر شفاه داكن اللون قريب من الفستان.

وما أن انتهت شيرين من غناء "بلادي بلادي" على المسرح وسط وقوف لجنة تحكيم البرنامج احتراما للنشيد الوطني المصري، دخل متسابقو The Voice على المسرح لغناء "مشريبتش من نيلها" لشيرين.

من ناحية أخرى، نفى أحمد حلمي بشكل قاطع أنه اعتذر عن بطولة فيلم "تراب الماس"، مؤكدا أنه علم بخبر اعتذاره عن بطولة الفيلم من الصحافة مثل جمهوره بالضبط.