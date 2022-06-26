تراند اليوم : حمى الزيكا في البرازيل «مرتبطة بارتفاع نسبة العيوب الخلقية في الأجنة»

الخليج 365 /

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن هناك صلة ما بين فيروس يحمله البعوض من أفريقيا وارتفاع نسبة العيوب الخلقية في الأجنة البشرية.

وقالت الوزارة إن حمى الزيكا، التي رصدت أولى حالاتها في البرازيل في إبريل/نيسان الماضي، ترتبط بالتهاب مخ الأجنة مما قد يؤدي إلى ايقاف نمو رأس الجنين.

وسجلت أكثر من 700 حالة، معظمها في شمال شرقي البلاد، ونصحت السلطات النساء في المناطق التي ينتشر فيها المرض بعدم الحمل في هذه الفترة.

وتقول كانديس بييت محررة شؤون القارة الأمريكية في بي بي سي إن الموقف غير مسبوق وإنه للمرة الأولى في العالم يعثر على فيروس الزيكا في دماء وأنسجة رضع أصيبوا بالتهاب الدماغ.

وينتشر الفيروس حاليا في 18 ولاية في البرازيل. وبدا المرض محدود الضرر في بادئ الأمر حيث يتسبب في طفح جلدي وارتفاع في درجة الحرارة لعدة ايام.

وسجلت وفاة شخصين جراء إصابتهما بحمى الزيكا، فيما يعد أول وفيات ناجمة عن المرض في العالم.

وقالت الوزارة إنه لم يكن من الثابت سابقا أن حمى الزيكا قد تحدث عيوبا في الأجنة.

ومن المتوقع أن يصل فريق من منظمة الصحة العالمية ومن الولايات المتحدة إلى البرازيل لبحث تطورات الموقف.