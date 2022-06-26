تراند اليوم : طفل يمني يكمل تعليمه بـ” كيس أرز″

صنعاء / وكالات / مشرق نيوز

نشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤثرة لطفل يمني يحمل على ظهره حقيبته المدرسية البسيطة التي صُنعت من كيس الأرز.

وتظهر الصورة التي تداولها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل الصغير وهو ذاهب إلى المدرسة حاملاً حقيبته على ظهره، والتي صنعتها أمه بيدها من كيس الأرز، كي يضع فيها كتبه وأقلامه ومستلزماته المدرسية.

تبين الصورة، أن الطفل الصغير قهر ظروفه المعيشية الصعبة ليتعلم مثله مثل بقية أقرانه الذين عادوا إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقد بدء العام الدراسي الجديد اليمن منذ نحو شهر رغم شبح الحرب التي مازالت مستمرة والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.