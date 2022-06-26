تراند اليوم : 3000 مشارك في ماراثون «معا نصنع الفرق» للتوعية بسرطان الثدي

الخليج 365 /

نظمت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ماراثون "معا نصنع الفرق" بالتعاون مع إحدى الشركات والجمعيات الخاصة، والذي شارك فيه حوالي 3000 مشارك ومشاركة بحضور نيل هوكنز السفير الأسترالي بالقاهرة، والدكتور محمد شعلان رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي يوم الجمعة الماضي بالزمالك.

وصرح الدكتور محمد شعلان بأن الهدف من الماراثون هو رفع الوعى ومكافحة مرض سرطان الثدي، وأيضا المساندة والتضامن مع مرضى سرطان الثدى، علاوة على التعريف بالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي وخدماتها التي تقدمها لجميع السيدات من مختلف الفئات الاجتماعية.

وقالت غادة مصطفى مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة "إنه قد حضر الماراثون الشباب والسيدات والرجال وعدد من الفعاليات الإعلامية، وعدد من الجاليات الأجنبية فى مصر، وعدائيين رياضيين أجانب، وسيدات أصبن وتم شفاؤهن من سرطان الثدي، وأقاربهن وأصدقاؤهن وعائلتهن".

وأضافت أن المؤسسة قامت أثناء هذا اليوم بتوزيع كوبونات لعمل أشعة الثدي (الماموجرام) بسعر مخفض لدى أكبر مراكز الأشعة في مصر، وذلك لتشجيع السيدات بعمل هذه الأشعة، وهذا ما تنصح به دائما المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ضمن برنامج الفحص والاكتشاف المبكر الذي تقدمه المؤسسة، وهو ما قد ينقذ حياة مريضة أو يجنبها العلاج الكيماوي أو الاستئصال.