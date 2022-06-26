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تراند اليوم : صور مي نور الشريف تفتتح معرض والدها الراحل نور الشريف بأناقة ومكياج بسيط

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الخليج 365 /

افتتحت النجمة الشابة مي نور الشريف معرضاً يخلّد ذكرى والدها الراحل الفنان نور الشريف في القرية الفرعونية في الجيزة بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي والفنان سامح الصريطي.

يضم المعرض مجموعة من أهم الصور والملابس الخاصة بالفنان الراحل نور الشريف في أعماله الدرامية والسينمائية.

خلال الافتتاح تحدثت مي نور الشريف عن والدها بحب  وحنين له كما كتبت عبارات مؤثرة هي والنجم أشرف زكي في كتاب المعرض عنه وعن إنسانيته.

هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مي نور الشريف بمكياج خفيف بعد وفاة والدها كما ارتدت أزياء أنيقة ناسبتها.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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