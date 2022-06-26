تراند اليوم : طريقة عمل المكرونة بصلصة الكريمة

المكونات:-

لتر كريمة لباني+ نصف كيلو مكرونة شرائط+ ملح وفلفل+ نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة (اختياري)+ نصف كوب فطر (عش الغراب) شرائح، طازج أو مُعلب+ 2 ملعقة كبيرة جبن بارمازان (أو رومي) مبشور+ بقدونس طازج مفروم للتزيين.

للتقديم

خبز فرنسي بالثوم.

الطريقة:-

تُوضع الكريمة اللباني في مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتُترك حتى تبدأ بالغليان.

تُخفف الحرارة وتُترك الكريمة على نار هادئة لنحو 15 دقيقة أوحتى تتبخر نصف كميتها تقريبا ويغلظ قوامها.

في نفس الأثناء، تُسلق المكرونة في كمية كبيرة من الماء المملح لنحو 10 دقائق ثم تُصفى من الماء.

تُتبل الكريمة بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

يُضاف المشروم ويُترك ليغلي مع الكريمة نحو دقيقتين ثم تُضاف المكرونة المسلوقة وتُقلب مع صلصة ألفريدو حتى تغطيها تمامًا.

تُرفع عن النار وتُوضع في طبق التقديم، تُزين بجبن البارمازان والبقدونس المفروم وتُقدم طازجة.