تراند اليوم : وزير الاتصالات يشهد مبادرة "تكنولوجيا الهاتف المحمول لحياة صحية أفضل"

الخليج 365 /

شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، مراسم إطلاق مبادرة "تكنولوجيا المحمول لحياة صحية أفضل"، وتطبيق المرحلة الأولي من البرنامج الوطني "صحتك في رسالة" لمكافحة مرض السكرى.

تهدف المبادرة إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال تقنيات الهاتف المحمول وتكنولوجيا المعلومات في التواصل مع المرضى عن طريق إرسال رسائل نصية مجانية "SMS" مباشرة الى المرضى والمواطنين الذين يخشى عليهم من الوقوع في مصيدة المرض، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول بهدف رفع الوعي الصحي لديهم بكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة والمستوطنة، والتي تعد من المسببات الرئيسية لحدوث الوفاة.

تأتى هذه المبادرة في اطار الشراكة والتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات وشركات المحمول المحلية الثلاثة، وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وصرح القاضي، بأن اطلاق هذه المبادرة يأتى في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطن من خلال استخدام كافة الوسائل للتوعية المستمرة والتواصل مع المرضى من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لإتاحة المعلومات الضرورية والجديدة عن تلك الأمراض، وكيفية التعامل معها تجنباً للأخطار والمضاعفات الناجمة عنها.

وأضاف أنه من المقرر أن تشمل المبادرة 6 حملات توعية تبدأ بمرض السكرى ثم تليها في المرحلة الجديدة التوعية بأمراض التهاب الكبدي الوبائي، والأورام، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وسيتم التواصل مع المرضى المسجلين وغير المسجلين في قواعد بيانات المرضى بوزارة الصحة والسكان لنشر الوعى الصحي بين جميع فئات المجتمع على حد سواء انطلاقا من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، على أن يلي كل حملة تطبيق آليات البحث العلمي لقياس مدى تأثير ونجاح الحملة، كما أعلن السيد الوزير خلال اللقاء عن إطلاق الوزارة لمبادرة التواصل مع الأمهات والآباء للذكير بمواعيد وأماكن التطعيمات الخاصة بأطفالهم، وذلك عن طريق رسائل المحمول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات مجاناً.

يشار إلى أن مبادرة الرعاية الصحية عبر أجهزة المحمول هي وسيلة مبتكرة لتطويع دعم التطبيقات التكنولوجية وخدمات الاتصالات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والتواصل المستمر معهم كخدمة مجانية مباشرة للمواطن، واستخدام البيانات التحليلية في رسم خرائط الأمراض في مصر والتخطيط الاستراتيجي للتعامل معها.