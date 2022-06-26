تراند اليوم : أطعمة ومشروبات تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة والشائعة بشكل كبير، فهو يصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، وهو ما يعرف باسم "القاتل الصامت"، نظراً لعدم وجود أعراض ظاهرة له فى الكثير من الأحيان، وغالباً ما يتم اكتشافه فى وقت متأخر، بعد أن تتدهور صحة الأوعية الدموية، إلا أن مريض ضغط الدم المرتفع يمكن أن يكثر من تناول بعض الأطعمة التي قد تساهم في علاج ارتفاع ضغط الدم.

ومن الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى علاج ارتفاع ضغط الدم:

*اللبن منزوع الدسم.. فهو غني بالكالسيوم وفيتامين "د"، وهما يساهمان فى خفض الضغط الدموي بنسب تتراوح بين 3% إلى 10%، وكما يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.

*السبانخ.. وتتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، وهي غنية بالألياف الطبيعية، والعديد من العناصر الهامة مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم، وهي كلها ضرورية لخفض مؤشرات الضغط الدموي.

*بذور عباد الشمس.. وهي غنية جداً بالمغنيسيوم الذى يخفض ضغط الدم المرتفع بشكل جيد.

*البقوليات بمختلف أنواعها.. مثل الفاصوليا والفول والبسلة واللوبيا، وجميعها غنية جداً بعناصر الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي كما تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

البطاطس المسلوقة.. وهي غنية بعنصري البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما يساهمان فى تعزيز تدفق الدم بالأوعية الدموية، كما يعملان على تنظيم مستوياته.

الموز.. وهو يساهم فى خفض الضغط الدموي لأنه غنى جداً بعنصر البوتاسيوم.

فول الصويا.. وهو من الأطعمة الضرورية لمرضى الضغط المرتفع، لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

*الشيكولاتة الداكنة.. حيث أكدت دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the American Medical Association" أن الشيكولاته السوداء تساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع.

ومن المشروبات والأكلات التى أثبتت الأبحاث فاعليتها فى خفض الضغط الدموي المرتفع أيضاً عصير البنغر وعصير الكركديه المنقوع وبياض البيض.