تراند اليوم : الاهلي مباشر .. الاهلي مباشر اليوم بث مباشر الاهلي بث مباشر الان مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم بث مباشر ماتش الاهلي الأن

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف al ahly vs es setif اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا ، يشهد ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش او الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة المباراة الحاسمة والمصيرية التي من المقرر ان تجمع بين فريقي الاهلي المصري و ووفاق رياضي سطيف في اطار منافسات الدور النصف نهائي من دوري ابطال افريقيا علي ان تذاع المباراة علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مباشرة وحصريا.

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بالرغم من ان الاهلي المصري تمكن من التتويج بدرع دوري ابطال افريقيا في كلا من النسختين الماضيتين الا انه لم يتمكن من تصدر ترتيب مجموعته في النسخة الحالية من دوي ابطال افريقيا حيث اكتفى باحتلال المركز الثاني بعد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بعد ان خاض منافسات ست مباريات اكتفى بتحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط في الوقت الذي انهزم فيه في مباراتين وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند عشر نقاط محتلا المركز الثاني.

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اما فريق وفاق رياضي سطيف فقد اكتفى ايضا بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات النسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في نصف المباريات التي خاضها في منافسات دور المجموعات حيث استطاع تحقيق الفوز في ثلاث مباريات الا انه انهزم في النصف الاخر دون ان يكون التعادل هو النتيجة الحاسمة لاي من المباريات التي خاضها ليتوقف رصيده بذلك عند تسع نقاط محتلا المركز الثاني ومتاهلا الي منافسات الدور الربع نهائي والذي تمكن من اجتيازه الي منافسات الدور النصف نهائي.