تراند اليوم : برشلونة بث مباشر.. بث مباشر برشلونة الان برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة بث مباشر برشلونة الان

البث المباشر لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس real betis vs barcelona يستضيف فريق ريال بيتيس الاسباني في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش على ملعب بينتو فيامارين بمدينة إشبيلية الإسبانية فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني الدرجة الأولى على أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

خاض فريق ريال بيتيس منافسات أربع وثلاثين مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الأولى وتمكن من تحقيق الفوز في سبعة عشر مباراة من المباريات الأربع والثلاثين التي خاضها الفريق حتى الآن فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لسبع مباريات من المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن الذي انهزم في منافسات عشر مباريات من المباريات التي خاضها حتى الآن ليتوقف رصيده بذلك عند ثمانية وخمسين نقطة ليحتل المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري الاسباني حتى الان.

أما فريق برشلونة الإسباني فقد خاض منافسات أربع وثلاثين مباراة أيضا حتى الان في منافسات الموسم الحالي في النسخة الحالية من الدوري الاسباني الدرجة الأولى وتمكن من تحقيق الفوز في منافسات تسعة عشر مباراة من المباريات التي خاضها حتى الآن وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمنافسات تسع مباريات من المباريات التي خاضها حتى الآن ودون أن ينهزم منها سوى في منافسات ست مباريات ليتوقف رصيد الفريق بذلك عند ست وستين نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الاسباني حتى الان.