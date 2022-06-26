تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي بث مباشر ماتش الاهلي ووفاق سطيف ماتش الاهلي ووفاق سطيف مباشر

يتطلع النادي الأهلي المصري إلي تحقيق العلامة الكاملة علي حساب نادي وفاق سطيف الجزائري، وذلك من أجل وضع قدم إلي نهائي البطولة، خاصة بعد تحقيق الوداد إنتصار ثمين في الذهاب علي حساب بترو أتلتيكو، وبالتالي سيحاول المارد الأحمر أن يحقق العلامة الكاملة علي حساب نادي وفاق سطيف من أجل الدخول إلي المواجهة المقبلة في الجزائر بأريحية كبيرة، وعانى الأهلي في الفترة الأخيرة من صيام لاعبي الهجوم وعلى رأسهم بيرسي تاو ومحمد شريف عن التهديف إلى جانب إهدار كثير من الفرص السهلة أمام المرمى، ولكن لا مجال لتضييع مثل هذه الفرص باللقاء اليوم.

النادي الأهلي تمكن من الصعود علي حساب نادي الرجاء الرياضي المغربي في الدور الماضي بالربع النهائي، وذلك بعد أن تفوق علي حساب الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف في لقاء القاهرة، ثم تمكن من تحقيق التعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف مقابل هدف، وبالتالي تمكن من تحقيق الصعود إلي الدور المقبل.

علي الجهة الآخري يسعي الفريق الجزائري إلي تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار من أجل التمكن من تحقيق الإنجاز، حيث يأمل عشاق النادي السطايفي، في أن يواصل فريقهم حصد الانتصارات، على أمل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي، رغم صعوبة المهمة أمام النادي الأهلي، ويعلم لاعبي ومدرب الفريق أن المهمة لن تكون سهلة وإنما ستكون معقدة للغاية لكنها ليست مستحيلة، خاصة وأن فريقه يمتلك الكثير من المقومات التي قد تخول له الوصول إلى النهائي والفوز باللقب بعد نجاحه في التأهل علي حساب الترجي.

مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم